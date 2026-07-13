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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام از امحای ۹۲ دستگاه ماینر غیرمجاز خبر داد و با اشاره به عبور مصرف برق از مرز ۵۰۰ مگاوات، به ادارات پرمصرف درباره احتمال اعمال خاموشی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آیین امحای ۹۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در اداره انبار تملیکی استان برگزار شد. این تجهیزات در عملیاتهای شناسایی کشف شده و عامل اصلی فشار غیرمتعارف بر شبکه برق استان محسوب میشوند.
ولیاله ناصری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در این مراسم با اشاره به وضعیت بحرانی شبکه، اعلام کرد: تمامی ماینرهای کشفشده فاقد هرگونه مجوز قانونی هستند.
وی افزود: هر یک از این دستگاههای ماینر، به تنهایی معادل مصرف برق ۱۰ خانوار در یک زمان واحد است؛ یعنی حضور این دستگاهها، فشار بیسابقه و غیرمنصفانهای بر شبکه و سایر مشترکان وارد میکند.
ناصری با اشاره به عبور مصرف برق از مرز ۵۰۰ مگاوات در اوج گرمای تابستان، تصریح کرد: امروز با عبور از نقطه پیک ۵۰۰ مگاوات، شبکه برق با اوج فشار خود روبهرو شده است.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف، خطاب به ادارات و سازمانهای پرمصرف هشدار داد: در صورت عدم رعایت محدودیتها و ادامه روند صعودی مصرف، احتمال اعمال برنامههای خاموشی برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از فروپاشی سیستم بسیار زیاد است.