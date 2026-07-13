آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در ۵ روستای مجاور جاده شهرستان کبودراهنگ بهمت راهدارپی و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راه انجام شد.

آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در ۵ روستای مجاور جاده کبودراهنگ

آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در ۵ روستای مجاور جاده کبودراهنگ

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، با هدف کاهش سوانح رانندگی آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در روستا‌های مجاور جاده شهرستان کبودراهنگ برگزار شد

در این دوره آموزشی تقی راستگو فرمانده پلیس راه کبودراهنگ زنجان قوانین راهنمایی و رانندگی را به اهالی شرح داد.

وی گفت: در یکسال اخیر آمار‌ها از افزایش سوانح رانندگی منجر به فوت در شهرستان خبر می دهند وآمار سوانح جرحی در شهرستان کاهشی است.

سید حسین حسینی مدیر راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان کبودراهنگ گفت: این دوره آموزشی برای ۵ روستای مجاور جاده برگزار می شود که پیش بینی میشود بیش از ۱۵۰۰ نفر ساعت از این اموزش‌ها بهره‌مند شوند

در راستای کاهش سوانح جاده‌ای اهالی درخواست نصب سرعتکاه و دوربین و خط کشی جاده و نصب تابلو را داشتند

پایان بخش برنامه اهدای کلاه ایمنی بود