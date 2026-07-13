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آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در ۵ روستای مجاور جاده شهرستان کبودراهنگ بهمت راهدارپی و حمل و نقل جادهای و پلیس راه انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، با هدف کاهش سوانح رانندگی آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در روستاهای مجاور جاده شهرستان کبودراهنگ برگزار شد
در این دوره آموزشی تقی راستگو فرمانده پلیس راه کبودراهنگ زنجان قوانین راهنمایی و رانندگی را به اهالی شرح داد.
وی گفت: در یکسال اخیر آمارها از افزایش سوانح رانندگی منجر به فوت در شهرستان خبر می دهند وآمار سوانح جرحی در شهرستان کاهشی است.
سید حسین حسینی مدیر راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان کبودراهنگ گفت: این دوره آموزشی برای ۵ روستای مجاور جاده برگزار می شود که پیش بینی میشود بیش از ۱۵۰۰ نفر ساعت از این اموزشها بهرهمند شوند
در راستای کاهش سوانح جادهای اهالی درخواست نصب سرعتکاه و دوربین و خط کشی جاده و نصب تابلو را داشتند
پایان بخش برنامه اهدای کلاه ایمنی بود