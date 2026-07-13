مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی از واریز ۳۷۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده برای توسعه خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کریمدادی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مطابق بند (الف) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، عوارض موضوع این قانون بر اساس جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر و فرمانداری‌ها (سهم روستا‌های فاقد دهیاری) توزیع می‌شود گفت: در سه ماهه ابتدای سال تاکنون ۳۷۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از مودیان و فعالین اقتصادی دریافت شده که ۷۹ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از این میزان ۱۷۹ میلیارد و صد میلیون تومان به حساب ۳۱ شهرداری در استان واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل امور مالیاتی استان با بیان اینکه به حساب دهیاری‌های استان ۹۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش داشته است، گفت: برای روستا‌های فاقد دهیاری نیز به حساب فرمانداری‌ها ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان واریز شده که ۸۰ درصد افزایش داشته است.

کریمدادی با اشاره به اینکه در حوزه سلامت نیز ۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به حساب بهداشت و درمان واریز شده که ۳۰ درصد افزایش داشته است افزود: میزان استرداد مالیاتی اعطا شده به مودیان از ابتدای سال تاکنون ۱۵ میلیارد تومان بوده که کمکی به واحد‌های تولیدی استان است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی با وجود مودیان، سطح فرار مالیاتی نسبت به سایر استان‌ها کمتر است گفت: در حوزه فرار مالیاتی نیز از ابتدای سال تاکنون ۱۲۷ میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی، وصول مالیاتی داشته‌ایم.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی به طرح نشان دار کردن مالیات اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴،۲۷ طرح در این خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه به سازمان امور مالیاتی اعلام شده که اعتبار مورد نیاز ۴۰۸ میلیارد تومان بود و بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان تامین اعتبار از محل مودیان مالیاتی که مشمول تبصره ماده ۲۸ بودند انجام شد.