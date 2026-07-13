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رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تبیین نیازهای علمی کشور در شرایط پساجنگ، بر لزوم تقویت رشتههای استراتژیک نظیر نانو، فوتونیک و هوش مصنوعی در سطوح آموزشی و پژوهشی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر اهمیت وضعیت معیشتی اساتید افزود: سلامت و معیشت اساتید از واجبات آموزش عالی است. حتی با وجود افزایشهایی که اخیراً انجام شده، به نظر من حقوق اساتید در مقایسه با بسیاری از مشاغل همچنان پایین است.
وی با اشاره به نمونهای از تفاوت درآمدها گفت: چندی پیش با افرادی که زبالههای خشک جمعآوری میکنند صحبت میکردم؛ آنها میگفتند روزی دو ساعت صبح و دو ساعت بعدازظهر کار میکنند و حدود ۶۰ میلیون تومان درآمد دارند. در حالی که با وجود ترمیم حقوقها، دریافتی یک استادیار پایه یک در دانشگاه به این میزان نمیرسد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: ما بسیاری از اساتید خود را در حال از دست دادن هستیم. در دهه ۹۰ که معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر بودم، این دانشگاه ۵۵۷ عضو هیئت علمی داشت، اما اکنون تعداد اعضای هیئت علمی به حدود ۴۶۰ نفر رسیده است.
وی افزود: البته بخشی از این کاهش به دلیل بازنشستگی و فوت همکاران بوده، اما بخشی دیگر به این دلیل است که برخی از اساتید دانشگاه را ترک کردهاند. برخی حتی به خارج از کشور نرفتهاند و به صنعت در داخل کشور پیوستهاند، در حالی که دانشگاهها به تخصص این افراد نیاز دارند.
سروش دلیل این مسئله را عدم توازن میان دریافتی در دانشگاه و درآمد در بیرون از دانشگاه عنوان کرد و گفت: از مجموعه دولت بابت ترمیم حقوقها تشکر میکنم، هرچند این اقدام با تأخیر انجام شد؛ اما نباید تصور کنیم که این ترمیم در حد و شأن اعضای هیئت علمی است. امیدواریم شرایط کشور به گونهای پیش برود که در سالهای آینده افزایش بیشتری در حقوق اساتید صورت گیرد.
وی همچنین درباره نیازهای علمی کشور در شرایط پساجنگ گفت: در دانشگاهها رشتهها و حوزههای مورد نیاز برای این دوره وجود دارد و باید تقویت شوند. رشتههایی مانند نانو، فوتونیک و هوش مصنوعی هم در سطح آموزش و هم در سطح پژوهش در دانشگاهها فعال هستند، اما برای توسعه این حوزهها باید حمایتهای مالی و بودجهای بیشتری از دانشگاهها صورت گیرد.