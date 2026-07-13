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حملات کوبنده در پاسخ به نقض عهد

تاسیسات و زیر ساخت‌های ارتش متجاوز آمریکا در بحرین، رادار دوربرد هوایی FPS و رادار کشف شناوری در عمان منهدم شد. رزمندگان نیروی زمینی قهرمان سپاه پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش کودک کش آمریکا را در کویت هم هدف قرار دادند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۱۶:۰۲
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برچسب ها: پایگاه های آمریکا ، جنگ ، نقض عهد ، آمریکا ، عمان
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