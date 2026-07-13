وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر این که حراست صرفاً یک نهاد نظارتی نیست، بلکه باید نقش هدایت‌گر، مربی و دیده‌بان هوشمند نظام تعلیم و تربیت را ایفا کند، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به حراستی دانا، آینده‌نگر، پیشگیر، وحدت‌آفرین و برخوردار از اشراف کامل بر همه عرصه‌های آموزش‌وپرورش نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در نشست صمیمی با همکاران مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش که به مناسبت روز حراست برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای حوزه امنیت، از نیرو‌های حراست به عنوان «پاسداران مرز‌های فرهنگی، اعتقادی و هویتی نظام تعلیم و تربیت» یاد کرد و افزود: انسجام، همدلی و هماهنگی حاکم بر مجموعه حراست در دوره اخیر کم‌نظیر است و این سرمایه ارزشمند، نقش مهمی در ارتقای کارآمدی این حوزه داشته است.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: مأموریت اصلی حراست، صیانت از جایگاه معلم، دانش‌آموز و حرکت نظام تعلیم و تربیت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی است و این مسئولیت، مأموریتی مستمر و تعطیل‌ناپذیر است؛ زیرا جریان تعلیم و تربیت هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود.

کاظمی افزود: حراست در نظام تعلیم و تربیت، باید حراستی نرم، فرهنگی، تربیتی و اقناعی باشد؛ رویکردی که بر هدایت، پیشگیری و حمایت استوار باشد.

وی گفت: حراست باید از بالاترین سطح دانش، اشراف و آگاهی نسبت به تمام حوزه‌های آموزش‌وپرورش برخوردار بوده و نقش یک مشاور امین، مربی آگاه و پشتیبان تصمیم‌سازی را ایفا نماید.

وزیر آموزش‌وپرورش، نگاه اصلاحی را اولویت نخست مأموریت‌های حراست دانست و گفت: تمام تلاش ما باید بر اصلاح امور، پیشگیری از آسیب‌ها و هدایت مجموعه‌ها متمرکز باشد تا از آسیب به نظام تعلیم و تربیت ممانعت شود.

وی با بیان این که فلسفه نظارت، حمایت از مجموعه است نه صرفاً برخورد، تأکید کرد: حراست باید پیام، مأموریت و رسالت خود را به درستی برای ذی‌نفعان تبیین کند تا با آگاهی‌بخشی و همراه‌سازی، از بروز بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری شود.

کاظمی، سرعت عمل، دقت، تحلیل‌های پیشگیرانه و آینده‌نگرانه را از مهم‌ترین الزامات عملکرد همکاران حراست برشمرد و اظهار داشت: تحلیل‌های حراستی باید آینده‌پژوهانه باشد و بر مبنای شناخت روندها، تهدید‌ها و فرصت‌های پیش‌ رو شکل بگیرد. برای تحقق این هدف، انجام مطالعات پژوهشی و برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه حراست ضروری است.

وی همچنین بر ضرورت مراقبت از سرمایه‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: معلمان و دانش‌آموزان، بزرگ‌ترین سرمایه‌های آموزش‌وپرورش هستند و حراست باید با هشدار‌های به‌موقع، رصد مستمر و اقدامات پیشگیرانه، از این سرمایه‌های ارزشمند، صیانت کند.

کاظمی در ادامه با اشاره به شرایط منطقه و جنگ ترکیبی دشمن، بر ضرورت تقویت رصد، تحلیل و انتقال سریع اطلاعات به مدیران تأکید کرد و گفت: دشمن به دنبال تضعیف امید، کاهش تاب‌آوری اجتماعی و اخلال در زندگی عادی مردم است؛ از این‌رو حراست باید با تحلیل‌های دقیق، به‌هنگام و راهبردی، زمینه تصمیم‌گیری مناسب مدیران را فراهم کند.

وی شناسایی گلوگاه‌های فساد، فرآیند‌های فسادخیز و نقاط آسیب‌پذیر را از مهم‌ترین مأموریت‌های حراست برشمرد و افزود: هیچ‌گونه غفلت یا چشم‌پوشی نسبت به آسیب‌ها پذیرفتنی نیست. حراست باید با رصد مستمر، هشدار‌های به‌موقع، هدایت دلسوزانه و نظارت مؤثر، از بروز آسیب‌ها جلوگیری کند و در صورت ضرورت، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مانع وارد شدن خسارت به نظام تعلیم و تربیت شود.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان با تأکید بر این که حراست باید نهادی بیدار، هوشیار، آینده‌نگر، وحدت‌آفرین و مسئله‌حل‌کن باشد، تصریح کرد: رویکرد جهادی، انقلابی و اخلاص در عمل باید بر تمامی فعالیت‌های حوزه حراست حاکم باشد؛ چون هر اقدامی که با نیت الهی و برای حفظ منافع نظام تعلیم و تربیت انجام شود، ماندگار و اثرگذار خواهد بود.