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مجموعه تلویزیونی «متولد آوریل»، مستند «ابوجواد»، فیلم سینمایی «تاوان پول» و مجموعه «روحالامین»، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «متولد آوریل» به کارگردانی حسین قاسمیجامی از چهارشنبه ۲۴ تیر جایگزین سریال «دو نیمه ماه» در جدول پخش شبکه تماشا میشود.
«متولد آوریل» به تهیهکنندگی احمد زالی و نویسندگی فهیمه سلیمانی، با هدف معرفی زندگی و شخصیت شهید کمال کورسل، نخستین شهید فرانسوی دفاع مقدس، ساخته شده و در قالب یک روایت دراماتیک به بازخوانی بخشی از تاریخ مقاومت میپردازد.
داستان این مجموعه درباره سیاوش، جوانی نخبه و دانشآموخته است که به تازگی موفق به دریافت بورس تحصیلی از یکی از دانشگاههای فرانسه شده و در آستانه ازدواج با روشنک قرار دارد. او در حالی که ظاهراً خود را برای مراسم ازدواج آماده میکند، در خفا تصمیم به مهاجرت گرفته است.
در سوی دیگر داستان، بنیاد شهید از پدر شهید کمال کورسل دعوت میکند تا برای زیارت مزار فرزندش به ایران سفر کند. سیاوش به واسطه دایی هادی، مترجم و همراه پدر شهید میشود و در این مسیر با زندگی، باورها و منش شهید کمال کورسل آشنا میشود. این آشنایی، نگاه او به زندگی را دگرگون کرده و مسیر تازهای پیش رویش قرار میدهد.
فرخ نعمتی، ارسلان قاسمی، افشین نخعی، نسرین نکیسا، سیاوش چراغیپور، نگار بابایی، سیامک ادیب، آراد جعفری و حامد محمودی در این مجموعه به ایفای نقش پرداختهاند.
مستند «ابوجواد» با روایت زندگی، مجاهدتها و خاطرات شهید ایوب مطلبزاده از زبان دوستان و همرزمانش در جبهه شمال غرب کشور و محور مقاومت، امروز ساعت ۱۷ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۸ بازپخش می شود.
این مستند، روایتگر بخشهایی از زندگی این شهید والامقام از زبان دوستان و همرزمان او در جبهه شمال غرب کشور و همچنین محور مقاومت در سوریه و لبنان است و تلاش دارد ابعاد مختلف شخصیت، فعالیتها و مجاهدتهای وی را به تصویر بکشد.
فیلم سینمایی «تاوان پول» به کارگردانی اولیویه ماسه دپاس و تهیه کنندگی ژاک-هنری برونکارت محصول ۲۰۲۴، امشب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.
این فیلم در گونه حادثهای، درام و اکشن، درباره شخصیتی به نام لارگو وینچ است که پس از متهم شدن به فساد مالی، در تلاش برای اثبات بیگناهی خود با شبکهای از قدرت و منافع اقتصادی روبهرو میشود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان تومر سیسلی، نارایان دیوید هکتور، پیبول پولساک، جیمز فرانکو، کلوتید امه و دنیس اوهار را نام برد.
همزمان با ایام پاسداشت و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، مجموعه تلویزیونی «روحالامین» به کارگردانی محمد علی خبیر و با محوریت نقش هنرمندان در روایت و ماندگارسازی سیره و اندیشه ایشان، هر شب ساعت ۱۸ از شبکه نسیم پخش میشود.
«روحالامین» با اجرای مالک سراج در هشت قسمت، میزبان جمعی از چهرههای شاخص فرهنگ و هنر کشور خواهد بود. این برنامه با مرور خاطرات هنرمندان از دیدارها و ارتباطشان با رهبر شهید، تلاش میکند تصویری از نگاه، دغدغهها و نسبت ایشان با هنر و هنرمندان ارائه دهد.
«روحالامین» در کنار روایت خاطرات، به این پرسش نیز پاسخ میدهد که هنرمندان چگونه میتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهای هنر، ابعاد مختلف زندگی، سیره، اندیشه و میراث فرهنگی رهبر شهید را برای نسلهای آینده روایت و ماندگار کنند.