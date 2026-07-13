معاون استعدادیابی و توانمندسازی فراگیر سمپاد، توسعه خدمات سمپاد به دانش‌آموزان مستعد خارج از مدارس سمپاد را مکمل مأموریت این سازمان در تحقق عدالت آموزشی دانست و بر مشارکت فعال استان‌ها در اجرای برنامه‌های فراگیر تأکید کرد.

توسعه خدمات به همه دانش‌آموزان مستعد، گام تکمیلی عدالت آموزشی است

توسعه خدمات به همه دانش‌آموزان مستعد، گام تکمیلی عدالت آموزشی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امید نقشینه‌ارجمند، معاون استعدادیابی و توانمندسازی فراگیر سازمان، در نشست مجازی شورای معاونان و رؤسای ادارات استعدادهای درخشان استان‌ها با تبیین مأموریت «سمپاد فراگیر» افزود: عدالت آموزشی در حوزه استعدادهای برتر، با وجود مدارس سمپاد آغاز شده و مأموریت فراگیر سازمان، تقویت همین رویکرد از طریق گسترش دامنه خدمات به دانش‌آموزان مستعد خارج از مدارس سمپاد است.

وی با اشاره به اینکه همه دانش‌آموزان مستعد امکان حضور در مدارس سمپاد را ندارند، افزود: محدودیت ظرفیت مدارس، پراکندگی جغرافیایی و ویژگی‌های متفاوت استعدادها ایجاب می‌کند خدمات تخصصی سمپاد به طیف گسترده‌تری از دانش‌آموزان ارائه شود.

نقشینه‌ارجمند مدارس سمپاد را مهم‌ترین ظرفیت اجرای این مأموریت دانست و گفت: نیروی انسانی متخصص، امکانات آموزشی، آزمایشگاهی و فرهنگی مدارس سمپاد می‌تواند در قالب برنامه‌های فوق‌برنامه در اختیار دانش‌آموزان مستعد سایر مدارس نیز قرار گیرد و این امر علاوه بر تقویت عدالت آموزشی، جایگاه اجتماعی مدارس سمپاد را نیز ارتقا خواهد داد.

وی از رؤسای ادارات استعدادهای درخشان استان‌ها خواست برنامه‌های موفق مدارس را با رویکرد فراگیر توسعه دهند و زمینه حضور دانش‌آموزان مستعد خارج از سمپاد را در کارسوق‌ها، دوره‌های آموزشی و سایر فعالیت‌های علمی فراهم کنند.

معاون استعدادیابی و توانمندسازی فراگیر سازمان همچنین بر ترویج برنامه‌های ملی از جمله طرح شهاب، جشنواره جوان خوارزمی، کارسوق‌های فراگیر و آزمون‌های ورودی تأکید کرد و گفت: شناسایی دانش‌آموزان مستعد، توانمندسازی معلمان و آگاه‌سازی خانواده‌ها سه محور اصلی مأموریت فراگیر سمپاد است.

وی با اشاره به روند اجرای طرح شهاب افزود: پوشش این طرح در کشور به بیش از ۹۸ درصد رسیده و اکنون ارتقای کیفیت داده‌های استعدادیابی و توانمندسازی شبکه اجرایی، مهم‌ترین اولویت این برنامه است.

نقشینه‌ارجمند در بخش دیگری از سخنان خود از استان‌ها خواست برای افزایش مشارکت دانش‌آموزان در جشنواره جوان خوارزمی، طرح‌های نیمه‌تمام را پیگیری کرده و با استفاده از ظرفیت مدارس، پژوهش‌سراها و دانشگاه‌ها زمینه تکمیل و ارسال آثار را فراهم کنند.

وی در پایان با تأکید بر نقش محوری مدیران استانی در پیشبرد مأموریت فراگیر سازمان خاطرنشان کرد: توسعه خدمات سمپاد به همه دانش‌آموزان مستعد، نیازمند مشارکت فعال استان‌ها، شبکه نخبگانی، مدارس و نهادهای علمی است و این مسیر با هم‌افزایی همه ارکان، به تحقق عدالت آموزشی در حوزه استعدادهای برتر منجر خواهد شد.