معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شریف اعلام کرد: مهلت دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مهلت دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر تمدید شده است:

برای دانشجویان در نیمسال ۴ تحصیل، مهلت دفاع از پایان‌نامه پایان شهریورماه ۱۴۰۵ همراه با درج نمره کیفی در کارنامه خواهد بود.

برای دانشجویان در نیمسال‌های ۵ و ۶ تحصیل، مهلت دفاع از پایان‌نامه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ همراه با درج نمره قبول/رد در کارنامه خواهد بود.

ضمنا بر اساس تسهیلات اعلام شده قبلی، در صورت دفاع تا پایان مهلت قانونی (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) نمره کیفی در کارنامه درج خواهد شد.