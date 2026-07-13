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معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شریف اعلام کرد: مهلت دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسیارشد در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مهلت دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسیارشد در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر تمدید شده است:
برای دانشجویان در نیمسال ۴ تحصیل، مهلت دفاع از پایاننامه پایان شهریورماه ۱۴۰۵ همراه با درج نمره کیفی در کارنامه خواهد بود.
برای دانشجویان در نیمسالهای ۵ و ۶ تحصیل، مهلت دفاع از پایاننامه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ همراه با درج نمره قبول/رد در کارنامه خواهد بود.
ضمنا بر اساس تسهیلات اعلام شده قبلی، در صورت دفاع تا پایان مهلت قانونی (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) نمره کیفی در کارنامه درج خواهد شد.