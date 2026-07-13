به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رستمی‌راد، رئیس حوزه قضائی بخش فشافویه، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و تخصصی جهت احصا و بررسی چالش‌های مربوط به ثبت اسناد مالکیت و واگذاری اراضی در این منطقه، گفت: شفاف‌سازی وضعیت مالکیت، جلوگیری از تعرض به حقوق مردم و رفع ابهامات مربوط به اراضی واگذاری‌شده، از مهم‌ترین مصادیق احیای حقوق عامه است و قوه قضائیه با جدیت کامل این موضوع را دنبال می‌کند.

رئیس حوزه قضائی بخش فشافویه افزود: در زمینه اجرای سیاست‌های کلان قوه قضائیه در حوزه احیای حقوق عامه و در چارچوب برنامه‌های هفته قوه قضائیه، با اقدامات اجرایی و قضائی بلاتکلیفی بیش از ۶۹۰ خانوار شهرک احمدیه درباره صدور اسناد رسمی مالکیت به پایان رسید.

وی با تبیین آثار اجتماعی و قضائی این تصمیم، گفت: با صدور اسناد مالکیت برای متصرفین، از تشکیل بیش از ۸۰۰ پرونده جدید در قوه قضائیه جلوگیری خواهد شد؛ همچنین با رفع این مانع ثبتی، مالکان زمین‌های خالی شهرک احمدیه می‌توانند جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند.

رستمی‌راد در پایان با اشاره به عدم پذیرش هرگونه تضییع حقوق شهروندان، افزود: هیچ‌گونه بلاتکلیفی در حوزه مالکیت پذیرفته نیست و قوه قضائیه در برابر هرگونه تضییع حقوق عمومی یا خصوصی، بدون اغماض اقدام خواهد کرد؛ احیای حقوق عامه تنها با حضور در میدان و شنیدن مستقیم دغدغه‌های مردم محقق می‌شود و ما تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل مشکلات این شهرک، موضوع را با همکاری سازمان ثبت اسناد پیگیری خواهیم کرد.