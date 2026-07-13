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نشست وزرای سازمان همکاری اسلامی در امور بانوان در اسلامآباد در حال برگزاری است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این نشست با حضور مقامهای ارشد کشورهای اسلامی، راهکارهای توسعه و توانمندسازی زنان در جهان اسلام را بررسی میکند. در این اجلاس، موضوعاتی همچون آموزش، سلامت، مشارکت اقتصادی، حضور زنان در عرصههای تصمیمگیری، فناوریهای نوین و حمایتهای اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و روند اجرای برنامه اقدام سازمان همکاری اسلامی برای ارتقای جایگاه زنان نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وزیر حقوق بشر پاکستان در این نشست گفت: جمهوری اسلامی ایران با ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای خود، بر نقش محوری خانواده، حفظ کرامت زن، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و اقتصادی بانوان و گسترش همکاری میان کشورهای اسلامی برای تحقق عدالت و پیشرفت تأکید کرد.
معاون رئیس جمهور ایران نیز تصریح کرد: میزبان اجلاس نیز این نشست را فرصتی برای تعمیق گفتوگو، تقویت همکاریهای مشترک و همافزایی کشورهای اسلامی در مسیر حمایت از زنان و تحکیم بنیان خانواده توصیف کرد.
معاون نخست وزیر پاکستان هم گفت: در حاشیه این نشست رایزنیهای دوجانبه میان هیئتهای شرکتکننده با هدف توسعه همکاریها در حوزه زنان، خانواده و حمایتهای اجتماعی ادامه داشت.
در این نشستهای دوجانبه و چند جانبه با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری بر زنان، سرمایهگذاری برای آینده ملتهاست، طرفین خواستار تبدیل تعهدات کشورهای اسلامی به برنامههای عملی شده و بر حمایت از زنان فلسطین، بهویژه در غزه و توجه به حقوق زنان در دیگر مناطق جهان اسلام تأکید کردند.
این اجلاس قرار است با تصویب مجموعهای از قطعنامهها، مسیر همکاریهای آینده کشورهای اسلامی در زمینه توانمندسازی زنان را ترسیم کند.