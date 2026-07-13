نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: حضور حماسی مردم در بدرقه قائد شهید، نشانه قدرت الهی و از برکات اسلام و انقلاب بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در دیداراستاندار، با قدردانی از خدمت رسانی به شرکت کنندگان مراسم وداع با رهبر شهید گفت: حضور پرشور و مستمر مردم در مراسم وداع با قائد شهید امت، از برکاتِ ارزش‌های اسلامی و انقلابی است.

آیت الله عبادی با اشاره به ظلم استکبارجهانی گفت: استعمارگران، ملت‌ها را در در تنگنا قرارداده‌اند و امیدواریم با نابودی این جریان ها، مردم جهان به زندگی آزاد انسانی دست یابند.

وی گفت: این نظم، همدلی و همراهی که در مراسم‌های اخیر شاهد بودیم، به یاری خدا بود که به دست مردم و مسئولان اجرا شد.

استاندار نیز در این دیدار، گزارشی از اقدامات و خدمات ستاد برنامه ریزی و هماهنگی بدرقه و تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس ارائه کرد.