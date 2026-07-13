تیم هندبال پسران جوان کشورمان، در آخرین بازی تدارکاتی پیش از مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، مقابل چین به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان ایران که برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در چین حضور دارد، امروز (دوشنبه ۲۲ تیر) در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم چین رفت و در مقابل میزبان خود به برتری رسید.

کادر فنی تیم در این بازی، ۱۸ بازیکن اعزامی به این رقابت‌ها را در ترکیب استفاده کرد تا همه بازیکنان پیش از شروع مسابقات با محکی جدی مواجه شوند.

اسامی ورزشکاران اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

احمد قنبری، حسین خجسته، محمد بیاتی، محمد بابالادی، صالح عباسی، رضا کثیری، امید عنایتی‌جو، امیرحسین کرمی، محمدجواد میرزایی، مهدی احمدی‌فر، مهدی تیموری، محمدحسین رفیعی، محمدطا‌ها فتاحی، نیما طاهرخانی، پارسا شهابی، متین زارعان، شاهرخ علیزاده و محمد جمالی

کادر فنی تیم هندبال جوانان را نیز، کیوان صادقی (سرمربی)، دانیال امینایی (مربی)، محمد سیاوشی (مربی دروازه‌بان‌ها)، مهدی اخوان (مدیر تیم)، علیرضا خانی (آنالیزور)، جواد کریمی (پزشکیار) و متین مرادی (ماساژور) تشکیل می‌دهند.

این آخرین بازی دوستانه شاگردان صادقی پیش از آغاز رسمی رقابت‌ها بود و جوانان هندبال ایران باید چهارشنبه ۲۴ تیر نخستین بازی خود را در مسابقات قهرمانی آسیا، از ساعت ۰۹:۳۰ مقابل کویت برگزار کنند.