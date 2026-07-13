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گزارشهای تکاندهندهای از ناکارآمدی سیستمهای نظارتی شرکت متا (مالک اینستاگرام) منتشر شده است که نشان میدهد این سکو نه تنها در مقابله با محتوای غیرقانونی ناتوان بوده، بلکه از طریق نمایش آگهیهای پولی برای فروش محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان در هند، درآمد کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از بیبیسی و DD News هند؛ تحقیقات اخیر نشان میدهد که اینستاگرام به طور عمدی یا ناشی از ضعف سیستمهای نظارتی، اجازه داده است آگهیهای پولی حاوی عبارات صریحی نظیر «فیلم کودک» نمایش داده شوند. این تبلیغات کاربران را به کانالهای پنهان در پیامرسان تلگرام هدایت میکردند تا محتواهای غیرقانونی با مبالغی اندک (حدود ۱ دلار) خریداری شود.
این افشاگریها در حالی صورت میگیرد که متا پیش از این مدعی شده بود با بهرهگیری از هوش مصنوعی، نظارت بر محتوا را تقویت کرده است؛ اما واقعیتها نشان میدهد این سیستمهای خودکار در مهار موج محتواهای آسیبرسان کاملاً ناکارآمد بودهاند. در همین راستا، وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند با ابلاغیهای شدید، از متا خواسته است تا فوراً تمامی این تبلیغات را متوقف کرده و تا تاریخ ۱۱ ژوئیه توضیحات دقیقی در این خصوص ارائه دهد.
در پاسخ به این گزارشها، سخنگوی متا ضمن پذیرش عدم کامل بودن سیستمها، مدعی شد که حسابهای شناسایی شده مسدود شدهاند. با این حال، منتقدان و مقاماتی، چون «برایان بولاند»، معاون سابق فیسبوک، معتقدند الگوریتمهای اینستاگرام اساساً برای «به حداکثر رساندن سود» طراحی شدهاند و شرکت متا درآمدزایی را بر امنیت و تجربه کاربران ترجیح داده است.
شایان ذکر است که پیش از این نیز در دادگاهی در نیومکزیکو، هیئت منصفه متا را به دلیل گمراه کردن کاربران درباره امنیت کودکان و تبدیل پلتفرمهایش به بازاری برای قاچاق جنسی کودکان، گناهکار شناخته بود.