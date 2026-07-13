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در هفتاد و چهارمین جلسه کارگروه دائمی، آئین نامه داخلی شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان و گزارش عملکرد وزارتخانههای صمت و نیرو در زمینه بومیسازی و حمایت از تولید کالاهای راهبردی کشور با هدف کاهش وابستگی و تقویت توان داخلی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفتاد و چهارمین جلسه کارگروه دائمی موضوع ماده (۳) آییننامه داخلی شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان ۲۲ تیرماه با حضور معاون علمی رییسجمهور در محل این معاونت برگزار شد.
در این نشست، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمایت از تولید اقلام راهبردی موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون جهش تولید دانشبنیان و گزارش وزارت نیرو در خصوص حمایت از تولید اقلام راهبردی موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون جهش تولید دانشبنیان ارائه شد.
همچنین درخواستهای تأسیس و گزارشات نظارتی دبیرخانه تخصصی صندوقهای پژوهش و فناوری موضوع بند «خ» ماده (۶) آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.