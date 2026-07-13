مردم ایلام با حضور در جمع میلیونی وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، ارادت خود را به آقای شهید ایران نشان دادند و زنان ایلامی با مویه‌های محلی، عزادار رهبر خود شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم ایلام همچون سایر استان‌های کشور، با حضور در جمع میلیونی وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، بار دیگر وفاداری خود را به نظام و رهبری به نمایش گذاشتند.

زنان ایلامی نیز در این ایام با مویه‌های محلی و نوحه‌های عاشورایی، عزادار رهبر شهید خود شدند و با چشمانی اشکبار، آخرین وداع را با آقای شهید ایران رقم زدند.

حضور پرشور مردم ایلام در این مراسم تاریخی، نشان از عمق ارادت آنان به رهبر شهید و تداوم راه پرافتخار انقلاب اسلامی دارد.