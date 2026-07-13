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آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز

درحالی‌که ترامپ گفته تنگه هرمز باز است، اما تصاویر ماهواره‌ای از عبور انگشت‌شمار کشتی‌ها از مسیر ایرانی خبر می‌دهد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۱۶:۲۶
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برچسب ها: تنگه هرمز ، بستن تنگه هرمز ، ترامپ ، آمریکا ، نیروی دریایی سپاه
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