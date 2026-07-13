به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی‌اکبر رشاد رئیس شورای‌عالی حوزه علمیه استان تهران، در جمع مدیران مجتمع حوزوی امام رضا علیه السلام تهران که در مدرسه علمیه امام رضا علیه السلام تهران برگزار شد، با توصیف مراسم تشییع و بدرقه پیکر پاک و منور قائد عظیم الشان به عنوان «حماسه‌ای بی‌نظیر در تاریخ»، گفت: این واقعه عظیم علاوه بر آشکار ساختن محبوبیت و عظمت شخصیت ایشان، وحدت ملی ملت ایران و وحدت جبهه مقاومت را در عالی‌ترین سطح به نمایش گذاشت و امید دشمنان به فاصله گرفتن مردم از آرمان‌های انقلاب اسلامی را از میان برد.

وی در سخنانی تفصیلی با اشاره به ابعاد مختلف این رویداد تاریخی اظهار داشت: بدرقه پیکر پاک و منور این شهید بزرگوار، خود به یک حماسه چندوجهی تبدیل شد. از یک سو عظمت شخصیت ایشان، که در اوج اقتدار و در عین حال مظلومیت به شهادت رسید، برای جهانیان آشکار شد و از سوی دیگر عمق ارادت ملت ایران به ارزش‌های انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به نمایش درآمد.

تشییعی که به یک واقعه تاریخی تبدیل شد

استاد رشاد با بیان اینکه مراسم تشییع قائد عظیم الشان از یک آیین معمولی فراتر رفت و به یک رخداد تاریخی تبدیل شد، گفت: دنیا مشاهده کرد که انقلاب اسلامی پس از نزدیک به پنج دهه همچنان زنده، پویا و برخوردار از پشتوانه عظیم مردمی است. این انقلاب در هر حادثه‌ای جان تازه می‌گیرد و روحی نو در کالبد آن دمیده می‌شود.

وی افزود: وحدت ملی در این حادثه در بالاترین سطح خود نمایان شد و همزمان وحدت جبهه مقاومت نیز جلوه‌ای کم‌نظیر پیدا کرد. اگر امکان تشییع این امام شهید در کشور‌های مختلف منطقه و قلمرو جبهه مقاومت فراهم می‌شد، همان صحنه‌های باشکوه و کم‌نظیر تکرار می‌شد.

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران با اشاره به ظرفیت عظیم مردمی در کشور‌های مختلف منطقه اظهار داشت: در عراق، پاکستان، هند، افغانستان و جمهوری آذربایجان، ملت‌ها ارادت عمیقی نسبت به شهدا و آرمان‌های مقاومت دارند و اگر مراسم تشییع در این کشور‌ها برگزار می‌شد، شاهد حضور‌های گسترده و حماسه‌آفرین بودیم.

وی تأکید کرد: این واقعیت نشان داد که میان ملت‌های جبهه مقاومت، وحدتی روحی، معنوی، عاطفی، ایمانی و اعتقادی وجود دارد که فراتر از مرز‌های جغرافیایی است.

دشمن از ملت ایران مأیوس شد

استاد رشاد با اشاره به پیامد‌های سیاسی و اجتماعی این حضور گسترده مردمی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی با مشاهده این صحنه‌ها دریافتند که امیدی به تسلیم ملت ایران یا فاصله گرفتن مردم از آرمان‌های انقلاب ندارند.

وی افزود: اگر آمریکایی‌ها و متحدان آنان تصور می‌کردند که می‌توانند از طریق فشار، تهدید یا برخی روند‌های سیاسی به سازش با ملت ایران دست یابند، این تصور با حضور مردم در این مراسم از بین رفت.

رئیس مجتمع حوزوی امام رضا علیه‌السلام تصریح کرد: آنچه در این مراسم رقم خورد، یک واقعه عظیم تاریخی بود؛ واقعه‌ای که به باور من در تاریخ بشر نمونه‌ای برای آن نمی‌توان یافت.

مقایسه با تشییع تاریخی حضرت امام خمینی (ره)

وی با اشاره به خاطرات خود از ارتحال حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: با همه عظمتی که مراسم تشییع بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت و نسل انقلاب آن روز‌ها را با همه وجود درک کرد، آنچه در این حادثه مشاهده شد نیز رخدادی کم‌نظیر و ماندگار بود.

استاد رشاد افزود: این شهید بزرگوار در این واقعه بیش از پیش برای ملت ایران، ملت‌های منطقه، پیروان اهل‌بیت علیهم‌السلام و آزادی‌خواهان جهان شناخته شد و نام و راه او در حافظه تاریخی ملت‌ها ماندگار خواهد ماند.

مردم؛ عامل اصلی پیروزی‌های انقلاب اسلامی

وی در ادامه با تأکید بر نقش مردم در شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی گفت: یکی از ویژگی‌های اساسی انقلاب اسلامی، مردم‌سالار بودن آن است. هر زمان که انقلاب با تهدید یا چالش مواجه شده، مردم به میدان آمده‌اند و دشمن را مأیوس کرده‌اند.

وی افزود: در انقلاب اسلامی ایران پیروزی نهایی با حضور مردم رقم خورد. حضرت امام خمینی (ره) تا آخرین لحظه اجازه آغاز درگیری مسلحانه را ندادند و هنگامی که حکومت نظامی اعلام شد، مردم را به حضور در خیابان‌ها فراخواندند و همین حضور، حکومت نظامی را بی‌اثر کرد و زمینه پیروزی انقلاب را فراهم آورد.

میدان نباید خالی بماند

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران با اشاره به ضرورت استمرار حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی تأکید کرد: میدان‌ها نباید خالی شود؛ زیرا هرگاه نیرو‌های مؤمن، انقلابی و مسئولیت‌پذیر صحنه را ترک کنند، عناصر فرصت‌طلب و آشوب‌طلب جای آنان را پر خواهند کرد.

وی از مردم خواست همان‌گونه که در ماه‌های گذشته حضور مؤثر و تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند، همچنان در صحنه بمانند و از آرمان‌های انقلاب اسلامی پاسداری کنند.