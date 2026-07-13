به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: امسال پیش بینی می‌شود که ۹۰۰ هزار تن گندم از سطح ۴۰۶ هزار هکتار از مزارع زیر کشت استان برداشت شود.

محمد رضا اصغری با اشاره به اینکه فرآیند خرید تضمینی محصول در قالب ۷۲ مرکز خرید تخصصی در سطح استان سازماندهی شده است تا فرآیند دریافت محصول از کشاورزان با حداکثر بهره‌وری و سرعت انجام شود، افزود: با تدابیر اتخاذ شده، اولویت اصلی ما کوتاه‌کردن چرخه پرداخت وجوه است تا تولیدکنندگان دغدغه‌ای جز تولید باکیفیت نداشته باشند.

وی اضافه کرد: طرح هوشمند خرید اعتباری با مشارکت بانک کشاورزی در دست اجراست و کشاورزان می‌توانند از اعتبار خرید تا سقف ۳۰ درصد ارزش گندم تحویلی بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک برخوردار شوند و این اعتبار خرید به منزله قیمت نهایی گندم تحویلی نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در این سازوکار، کشاورز نه تنها به نقدینگی دسترسی می‌یابد، بلکه می‌تواند اقلام ضروری و نهاده‌های مورد نیاز خود را از شبکه فروشگاه‌های طرف قرارداد (گرین‌پی) به صورت اعتباری تأمین کند که این اقدام، گامی موثر در جهت تثبیت تولید پایدار و کاهش دغدغه‌های اقتصادی جامعه کشاورزی استان است.