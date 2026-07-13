ظهر امروز بر اثر آتش سوزی ژنراتور برق مغازه‌ای در بازار کفاشان تبریز، بالکن مغازه طعمه حریق شد که این آتش با حضور تیمهای آتش نشانی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، رضا جانفشان نوبری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز گفت: در این حادثه آتش سوزی ژنراتور برق در بالکن موجب سرایت و گسترش حریق به کارتن کفش انباشته شده در بالکن مغازه شد که با اقدامات اولیه شهروندان و استفاده از کپسول‌های اطفاء حریق از گسترش آن پیشگیری شد و تیم‌های عملیاتی آتش نشانی نیز با اجرای عملیات اطفائی موفق به مهار و اطفاء کامل این آتش سوزی شدند.

وی از شهروندان خواست: اصول ایمنی را رعایت کنند و با نحوه استفاده از کپسول‌های اطفاء حریق آشنایی کافی داشته باشند تا در لحظات اولیه بروز حادثه بتوانند به مهار و کنترل آتش سوزی اقدام کنند.