مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد با اشاره به بهبود نسبی بارش‌ها نسبت به سال گذشته، از تداوم شرایط خشکسالی و کاهش ۲۵ درصدی بارندگی‌ها نسبت به میانگین بلندمدت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محجوبی با اشاره به آخرین وضعیت بارندگی‌های استان یزد گفت: خوشبختانه میزان بارش‌ها در مقایسه با سال گذشته با رشد ۳۵ درصدی همراه بوده است، اما باید توجه داشت که سال گذشته یکی از خشک‌ترین سال‌های چند دهه اخیر در استان یزد ثبت شد و این افزایش بارندگی نباید ما را دچار خوش‌بینی کاذب کند.

وی افزود: شاخص‌ها نشان می‌دهند که نسبت به متوسط بلندمدت، همچنان با منفی ۲۵ درصد کاهش بارندگی مواجه هستیم و این یعنی شرایط خشکسالی در استان یزد کماکان تداوم دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی کشور اشاره کرد و گفت: طبق گزارش‌های هواشناسی، تابستان پیش رو گرم‌تر از حد نرمال و حتی گرم‌تر از سال گذشته خواهد بود. این افزایش دما با توجه به الگوی مصرف مردم و به‌کارگیری گسترده سیستم‌های سرمایشی آبی در استان یزد، به طور قطع منجر به افزایش چشمگیر مصرف آب خواهد شد.

محجوبی در پایان با اشاره به تلاش شبانه‌روزی خادمان مردم در صنعت آب استان یزد، افزود: علی‌رغم تمام سختی‌ها و چالش‌های اقلیمی، با همت همکاران ما در شرکت آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان یزد، تمهیدات لازم اندیشیده شده و در حال حاضر شرایط تامین آب شرب استان یزد، مناسب و پایدار است. با این حال، عبور بدون دغدغه از روز‌های گرم تابستان نیازمند همراهی و مدیریت مصرف از سوی همشهریان عزیز یزدی است.