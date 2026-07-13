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اتحادیه اروپا در حال تدوین مقررات سختگیرانهای برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین است که میتواند دسترسی نوجوانان به شبکههای اجتماعی را متحول کرده و غولهای فناوری را ملزم به تغییرات بنیادین در ارائه خدمات کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از تککرانچ، کمیسیون اروپا قصد دارد پس از پایان تابستان جاری، طرحی جامع برای محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی ارائه دهد. در این طرح، مسئولیت اصلی حفاظت از کاربران کمسنوسال مستقیماً بر دوش سکوهای اینترنتی گذاشته شده و الزامات جدیدی برای «احراز سن» و «طراحی ایمن» تعریف خواهد شد.
بر اساس توصیههای کارشناسان اروپایی، دسترسی کودکان زیر ۱۳ سال به شبکههای اجتماعی بهطور کلی ممنوع خواهد بود، مگر در مواردی که شرکتهای فناوری بتوانند ثابت کنند خدمات آنها از ابتدا برای این رده سنی «ایمن طراحی» شده است. همچنین برای نوجوانان در گروههای سنی بالاتر، دسترسیهای مرحلهای و متناسب با سن پیشنهاد شده است.
«اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، در این باره تأکید کرده است که هدف از این اقدام، ممنوعیت مطلق نیست، بلکه تلاش برای بازگرداندن کودکان به دنیای واقعی برای بازی، دوستی و شکلگیری هویت است تا پیش از قرار گرفتن در معرض الگوریتمهای پیچیده شبکههای اجتماعی، فرصت رشد طبیعی داشته باشند.
این تحرکات در حالی صورت میگیرد که اتحادیه اروپا پیش از این قابلیتهای اعتیادآور پلتفرمهایی نظیر «متا» (از جمله اسکرول بیپایان و پخش خودکار ویدئوها) را مغایر با استانداردهای حفاظتی دانسته و آنها را تحت بررسی قرار داده است. انتظار میرود این طرح پس از ارائه رسمی، به تأیید پارلمان اروپا و کشورهای عضو برسد تا به روند جهانیِ محدودسازی سنی در فضای آنلاین (مشابه اقداماتی که در استرالیا و بریتانیا صورت گرفته) بپیوندد.