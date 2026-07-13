تیم‌های ایران، پاکستان، فیلیپین، کره جنوبی، چین تایپه، تایلند، چین و ژاپن در دومین روز مسابقات والیبال زیر ۱۸ سال پسران قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال زیر ۱۸ سال پسران قهرمانی آسیا ۲۱ تا ۲۷ تیر به میزبانی شهر هایکو در کشور چین و با حضور ۱۶ تیم پیگیری می‌شود.

تیم‌های ایران، پاکستان، فیلیپین، کره جنوبی، چین تایپه، تایلند، چین و ژاپن در دومین روز مرحله مقدماتی این مسابقات موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به شرح زیر است:

ایران ۳ – هند یک (۲۹ بر ۲۷، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲)

پاکستان ۳ – قزاقستان صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۹)

فیلیپین ۳ – بحرین یک (۲۵ بر ۲۲، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۵)

کره جنوبی ۳ – عربستان سعودی صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۳)

اندونزی صفر – چین تایپه ۳ (۳۰ بر ۳۲، ۱۶ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۶)

قرقیزستان صفر – تایلند ۳ (۱۱ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵)

چین ۳ – هنگ کنگ صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰)

ژاپن ۳ – استرالیا صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۷)

برنامه سومین و آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال زیر ۱۸ سال پسران قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۲۳ تیر

ساعت ۵:۳۰؛ ایران – بحرین و پاکستان – تایلند

ساعت ۸:۳۰؛ هند – فیلیپین و استرالیا – عربستان سعودی

ساعت ۱۱:۳۰؛ هنگ کنگ – اندونزی و ژاپن – کره جنوبی

ساعت ۱۴:۳۰؛ چین – چین تایپه و قزاقستان – قرقیزستان

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول و دوم چهار گروه به مرحله حذفی صعود می‌کنند تا برای رتبه‌های اول تا هشتم رقابت کنند و تیم‌های سوم و چهارم جدول نیز در ادامه مسابقات برای جایگاه نهم تا شانزدهم به میدان می‌روند.

تیم‌های شرکت کننده چهارشنبه ۲۴ تیر استراحت دارند و مراحل یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و نهایی این رقابت‌ها نیز ۲۵، ۲۶ و ۲۷ تیر پیگیری می‌شود.