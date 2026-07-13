پخش زنده
امروز: -
سرپرست سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلالاحمر با تأکید بر دستاوردهای کشور در حوزه دارو و درمان، گفت: حمایت از تولید داخلی و هدایتهای رهبر شهید، زمینهساز پیشرفت صنعت داروسازی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا شانهساز، سرپرست سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلالاحمر، در حاشیه مراسم گرامیداشت رهبر شهید در جمع خبرنگاران با اشاره به توجه ویژه ایشان به حوزه سلامت اظهار کرد: رهبر شهید همواره نسبت به درمان بیماران، حمایت از کادر درمان و توسعه تولید داخلی دارو نگاه ویژهای داشتند و بسیاری از تأکیدات و رهنمودهای ایشان در این حوزه عملیاتی شد.
وی با بیان اینکه هنوز تا تحقق کامل آرمانهای مدنظر ایشان فاصله وجود دارد، افزود: اگر هزینههای دارو و درمان در ایران با بسیاری از کشورهای جهان و حتی کشورهای منطقه مقایسه شود، مشخص خواهد شد که با کمترین هزینه، خدمات گستردهای به مردم ارائه میشود.
شانهساز ادامه داد: امروز بسیاری از داروهای تولید داخل با کمتر از ۲۰ درصد قیمت نمونههای مشابه خارجی در اختیار مردم قرار میگیرد و همین موضوع نقش مهمی در افزایش دسترسی بیماران به خدمات درمانی داشته است.
سرپرست سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلالاحمر با اشاره به شاخصهای سلامت کشور گفت: امید به زندگی در ایران از حدود ۵۰ تا ۵۵ سال در سالهای ابتدایی پس از انقلاب، به حدود ۷۵ تا ۸۰ سال افزایش یافته که این موضوع حاصل توسعه نظام سلامت، دسترسی به دارو و پیشرفت خدمات درمانی است.
وی در عین حال بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف دارو تأکید کرد و گفت: پایین بودن هزینه دارو و تجهیزات پزشکی موجب شده در برخی موارد از مصرف منطقی فاصله بگیریم؛ بهعنوان نمونه، مصرف آنتیبیوتیک در کشور بالاتر از استانداردهای جهانی است و این مسئله نیازمند آموزش عمومی و فرهنگسازی در زمینه مصرف صحیح دارو است.
شانهساز با اشاره به پیشرفتهای صنعت داروسازی کشور تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی همواره یکی از محورهای مورد تأکید رهبر شهید بود و ایشان معتقد بودند کلید حل بسیاری از مشکلات کشور، توجه به تولید است. خوشبختانه امروز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به جایگاهی رسیدهایم که هیچ داروی جدیدی در دنیا تولید نمیشود مگر اینکه ظرف حدود دو سال، دانشمندان و شرکتهای داروسازی کشور توان تولید آن را داشته باشند.
وی تأکید کرد: این دستاورد بزرگ، حاصل سرمایهگذاری بر توان داخلی، حمایت از تولید و تلاش متخصصان ایرانی در سالهای گذشته است.