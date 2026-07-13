پخش زنده
امروز: -
مدیر حج و زیارت خوزستان از آغاز پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۶ در استان خبر داد و گفت: متقاضیان میتوانند برای نامنویسی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد امین یاقوت افزود: از روز گذشته همزمان با سراسر کشور پیش ثبت نام حج تمتع سال ۱۴۰۶ در استان خوزستان و از طریق سامانه پنجره واحد خدمات حج و زیارت به نشانی: https://my.haj.ir/ آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون استان خوزستان رتبه چهارم کشور درتعداد زائران پیش ثبت نام کننده حج سال آینده هستند، ادامه داد: در این مرحله افرادی که در سال گذشته موفق به ثبت نام در کاروانهای حج شدهاند و توفیق تشرف نشدهاند، میتوانند پیش ثبت نام خود را انجام دهند.