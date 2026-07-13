آغاز فرآیند پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۶
سرپرست حج و زیارت استان بوشهر از آغاز پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۶ از روز یکشنبه ۲۱ تیر خبر داد و جزئیات مربوط به فرآیند پیشثبتنام و زمانبندی دقیق مراحل اجرایی را تشریح کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهدی صداقت با اشاره به اینکه فرآیند پیشثبتنام از ساعت ۱۰ صبح دیروز آغاز شده است، گفت: زائرانی که در سال ۱۴۰۵ به هر دلیلی موفق به اعزام نشدهاند، ملزم به مراجعه مجدد به سامانه «حج من» و انجام مراحل پیشثبتنام هستند.
وی در مورد الزامات پزشکی، اظهار کرد: این افراد موظف هستند ظرف مدت سه روز پس از مراجعه به پزشک معتمد، اقدامات لازم در زمینه معاینات پزشکی را انجام دهندکه در صورت نداشتن مشکل پزشکی، اطلاعات مربوط به در مدت سه روز تأیید میشود و چنانچه موردی مشاهده شود، طی ۱۴ روز با همکاری کمیسیون پزشکی، تلاش خواهد شد تا مشکلات برطرف شده و امکان ثبتنام آنها فراهم شود.
سرپرست حج و زیارت همچنین زمانبندی ثبتنام نهایی را بر اساس تاریخ واریز ودیعه را اعلام و بیان کرد: دارندگان قبوض ودیعه ثبتنام شده تا پایان مهر ۱۳۸۶ شروع ثبتنام آنها از ساعت ۱۰ صبح ۲۷ تیر، ثبتنامشدگان تا پایان آذر ۱۳۸۶ مراجعه به سامانه از ۲۹ تیر و ثبتنامشدگان تا پایان دی ۱۳۸۶ نیز شروع ثبتنام از تاریخ ۳۱ تیر است.
وی یادآور شد: در صورت تکمیل نشدن ظرفیت استانها از طریق این پیشثبتنام، اولویتهای ماههای آتی متعاقباً اعلام خواهد شد.
صداقت تأکید کرد: اطلاعات هویتی، وضعیت قبوض ودیعه، اطلاعات بانکی، محل سکونت و شماره همراه فعال برای تسهیل در فرآیند ثبتنام نیاز است.