آغاز فرآیند پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۶

سرپرست حج و زیارت استان بوشهر از آغاز پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۶ از روز یک‌شنبه ۲۱ تیر خبر داد و جزئیات مربوط به فرآیند پیش‌ثبت‌نام و زمان‌بندی دقیق مراحل اجرایی را تشریح کرد.