معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با اشاره به کارنامه ۳۶ساله رهبر شهید در عرصه علم و فناوری، این کارنامه را الگویی برای تمدنسازی اسلامی دانست و بر نقش بی‌بدیل ایشان در عزتمندی ایران و شکست پروژه‌های دشمن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سعید کرمی ضمن تسلیت ایام عزای سیدالشهدا (ع)، شهادت سیدالساجدین امام زین العابدین (ع) و به‌ویژه ایام سوگواری رهبر شهید انقلاب افزود:چقدر انسان باید سعادتمند باشد که یک عمر مجاهدت در راه حق تعالی داشته باشد؛ ثانیه به ثانیه عمرش منشأ خیر و برکت برای دین، مکتب، آرمان و مردم باشد و پس از عمری تلاش، رفتنش نیز همراه با خیر و برکت باشد. ۸۶ سال عمر با برکت رهبر عزیز ما، اسلام عزیز را احیا کرد، ایران را در دنیا عزتمند ساخت و ملت را به پیش برد.

وی با اشاره به عظمت تشییع پیکر رهبر شهید تصریح کرد: همه آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین تشییعی در تاریخ به خود ندیده است؛ نه فقط در تشیع، نه فقط در اسلام و نه فقط در ایران، بلکه در دنیا چنین اجتماع عظیمی برای خاکسپاری کسی سابقه ندارد. حضرت آقا با این اتفاق بزرگ، با خون خودشان انقلاب ما را بیمه و جهانی کردند. دنیا متعجب شد و همه مات و مبهوت ماندند؛ عصبانیتی که در دو سه روز اخیر از ترامپ دیدید، توییتها، تهدیدها و حملات، همه متأثر از این اتفاق بزرگ بود.

شکست پروژه‌های دشمن و شکل‌گیری امت واحده

حجت الاسلام والمسلمین کرمی بیان کرد: دشمنان هزینه‌های زیادی کردند و تلاش بسیاری برای ایجاد گسست اجتماعی و براندازی نظام داشتند. در عراق، طرح‌های فرهنگی پیچیده‌ای اجرا کردند تا مردم را از جمهوری اسلامی ایران رویگردان کنند، اما تشییع باشکوه در عراق، مانند آبی بر روی آتش برنامه‌هایشان، همه معادلات را بر هم زد و نشان داد انقلاب اسلامی مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و یک جغرافیای عقیدتی و امت واحده جدید شکل گرفته است.

وی ادامه داد: اگر ایران درخواست پاکستان را برای تشییع رهبر شهید اجابت می‌کرد، احتمالاً جمعیتی به مراتب بیشتر از عراق در آنجا حاضر می‌شدند. حتی در کشورهای سنی‌نشین نیز مردم معتقدند رهبری، رهبر عالم اسلام بود و اسلام را عزت بخشید. این رویداد عظیم باید در جامعه‌شناسی به‌طور مفصل بررسی شود؛ این سرمایه اجتماعی عظیم برای نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت و نگاه جهانیان را به سمت ایران معطوف کرد.

انتقال هوشمندانه قدرت و عمق گفتمان انقلاب

حجت الاسلام والمسلمین کرمی با اشاره به انتقال قدرت پس از شهادت رهبر گفت: خدا را شاکریم که این فضا را مهندسی کرد و جابجایی قدرت با کمترین دغدغه و نگرانی رقم خورد. این نشان‌دهنده عمق پایه‌های گفتمان انقلاب اسلامی است. اگر این اتفاق برای کشور دیگری رخ داده بود، پایه‌های حکومتشان لرزان می‌شد، اما به برکت راهبری هوشمندانه حضرت آقا در طول ۳۶ سال، شبکه حکمرانی در عمق لایه‌های اجتماعی گسترش پیدا کرد و بدون کمترین دغدغه از این شرایط عبور کردیم؛ بلکه این عبور، انگیزه‌ای مضاعف و خونی تازه در کالبد جمهوری اسلامی شد.

وی تأکید کرد: ایران امروز قابل مقایسه با ایران قبل از شهادت رهبر عزیزمان نیست. اگر توان دفاعی و نظامی ما بازدارندگی ایجاد کرده، این بیش از هر چیز مدیون پشتوانه مردمی و سرمایه اجتماعی عظیمی است که به برکت حضور مردم ایجاد شده، این قدرت نرم و همراهی مردم، مهمترین عامل بازدارنده در مقابل قدرت‌های استعماری است.

حجت الاسلام والمسلمین کرمی در پایان با تأکید بر رهبری عالمانه و مبتنی بر علم ایشان، خاطرنشان کرد: رهبری عزیز ما، ایران را از مستعمره‌ای که حیاط خلوت بیگانگان بود و ۵۰ هزار مستشار آمریکایی در آن حضور داشتند و ما را وحشی می‌دانستند، به جایی رساند که قدرت چهارم دنیا شناخته می‌شود. خود دشمنان اذعان دارند که جنگ را برای براندازی شروع کردند، اما اندیشمندان می‌گویند ایران به قدرت چهارم دنیا تبدیل شده است. این به برکت رهبری عزتمندانه و عالمانه ایشان بود.