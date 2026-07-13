رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: جامعه پزشکی حق بزرگی بر گردن رهبر شهید احساس می‌کند، چرا که ایشان در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از نظام سلامت، هدایت‌های راهبردی، سیاست‌گذاری‌های کلان و پشتیبانی از جامعه پزشکی نقش مؤثری داشتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی در حاشیه مراسم گرامیداشت رهبر شهید در جمع خبرنگاران که به میزبانی سازمان نظام پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: جامعه پزشکی حق بزرگی بر گردن رهبر شهید احساس می‌کند، چرا که ایشان در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از نظام سلامت، هدایت‌های راهبردی، سیاست‌گذاری‌های کلان و پشتیبانی از جامعه پزشکی نقش مؤثری داشتند.

وی افزود: به همین دلیل شایسته بود جامعه پزشکی مراسمی برای بزرگداشت ایشان برگزار کند. امروز نیز با حضور چهره‌های برجسته علمی، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، انجمن‌های علمی، وزرای سابق، مسئولان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری، جمعیت هلال‌احمر، بهداری نیرو‌های مسلح، اورژانس کشور و سایر نهاد‌های حوزه سلامت، این مراسم برگزار شد تا ادای دینی هرچند حداقلی به رهبر شهید باشد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به دیدار‌های خود با رهبر شهید درباره مسائل حوزه سلامت، گفت: در جلسات مختلف، نگاه ایشان به جامعه پزشکی همواره حمایتی و همراه با احترام بود. در دیدار اعضای سازمان نظام پزشکی نیز به صراحت تأکید کردند که به قداست حرفه پزشکی اعتقاد دارند و نباید به هیچ بهانه‌ای رابطه اعتماد میان پزشک و مردم آسیب ببیند.

رئیس‌زاده ادامه داد: رهبر شهید همواره پیشرفت‌های علمی جامعه پزشکی کشور را مورد تحسین قرار می‌دادند. در دوران جنگ، عملکرد جامعه پزشکی را ستودند و در دوران کرونا نیز بار‌ها از خدمات و تلاش‌های کادر درمان تقدیر کردند و پیشرفت‌های حوزه سلامت کشور را اعجاب‌انگیز توصیف کردند.

وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، ایشان بیش از بسیاری از مسئولان و تریبون‌های رسمی، جایگاه جامعه پزشکی را می‌شناختند و همواره با نگاه حمایتی، این قشر را تکریم و از خدمات آنان قدردانی می‌کردند.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از حوزه سلامت اظهار کرد: در دوران کرونا، جنگ و سایر مقاطع حساس، حمایت‌های مؤثری از جامعه پزشکی و نظام سلامت انجام شد و همواره بر حفظ اعتماد میان پزشک و بیمار، تقویت نیروی انسانی و تکریم چهره‌های برجسته جامعه پزشکی، فارغ از گرایش‌های سیاسی و اعتقادی، تأکید وجود داشت.

وی افزود: این ضایعه، زمینه‌ساز همدلی، انسجام و توجه بیشتر به حوزه سلامت باشد و افزود: امیدواریم این حوادث موجب تقویت وفاق، همبستگی و ارتقای جایگاه نظام سلامت کشور شود تا بتوانیم خدمات شایسته‌تری به مردم ارائه کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی از تلاش تمامی ارکان حوزه سلامت در روز‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: پزشکان، پرستاران، نیرو‌های اورژانس، امدادگران، کارکنان بیمارستان‌های دولتی، خصوصی و نیرو‌های مسلح، همچنین مسئولان وزارت بهداشت، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و همه فعالان حوزه سلامت، در انجام وظایف حرفه‌ای خود و خدمت‌رسانی به مردم نقش مؤثری ایفا کردند.

وی همچنین از حضور پزشکان و انجمن‌های علمی در حمایت از مردم، مشارکت در ستاد‌های مردمی و پیگیری مسائل انسانی و حرفه‌ای تقدیر کرد و افزود: جامعه پزشکی علاوه بر مسئولیت‌های تخصصی، وظایف اجتماعی خود را نیز به‌خوبی انجام داد.

رئیس‌زاده با اشاره به مدیریت خدمات سلامت در مراسم تشییع، اظهار کرد: در مراسمی که به گفته وی بیش از ۴۳ میلیون نفر در پنج شهر حضور داشتند، با وجود گرمای هوا و ازدحام گسترده جمعیت، به لطف خدا، مدیریت مناسب مسئولان و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های حوزه سلامت، هیچ مورد فوتی ثبت نشد.

وی این موضوع را دستاوردی مهم در مدیریت تجمعات انبوه دانست و گفت: مدیریت سلامت در چنین اجتماعاتی یک دانش تخصصی است که در دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس می‌شود و اجرای موفق آن باید به عنوان یکی از افتخارات حوزه سلامت کشور ثبت و تحلیل شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پایان ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران حوزه سلامت، یاد و خاطره شهدای کشور را گرامی داشت و از حضور اعضای جامعه پزشکی در مراسم بزرگداشت تقدیر کرد.