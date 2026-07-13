درمان فلامینگوی مصدوم در باخرز
یک فلامینگوی نابالغ مصدوم توسط دوستداران حیات وحش در باخرز درمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست باخرز گفت: این فلامینگو در حوالی سد شهید دهقان از ناحیه بال دچار شکستگی شده بود که یک نفر از اهالی مسئولیتپذیر روستای اللهی باخرز، آن را پیدا کرد و تحویل نمایندگی حفاظت محیط زیست این شهرستان داد.
سعید بختیارینژاد افزود: فلامینگوی مجروح باتلاش سمن زیستمحیطی پویش سبز سرزمین طیبات تیمار شد و به محیط زیست بازگشت.
وی اضافه کرد: این پرنده آسیبدیده از گونه فلامینگوی بزرگ است و پاهای دراز، منقار خمیده، گردن بلند و انحنادار و پر و بال سفید و صورتی دارد که البته در سن قبل از بلوغ به رنگ قهوهای مایل به خاکستری دیده میشود.
وی با بیان اینکه فلامینگو شاخصترین پرنده آبچر به شمار میآید، تصریح کرد: این گونه آبزی و بزرگجثه اغلب به صورت دستهجمعی در گروههای چندصدتایی زندگی و از حلزون و گیاهان آبی تغذیه میکند و در فهرست پرندگان حمایتشده سازمان ملی حفاظت محیط زیست قرار دارد.
فلامینگو از گونههای مهاجر در شهرستان باخرز و شرق خراسان رضوی است و اغلب در آبگیرها، تالابها و بندهای آبی این منطقه مشاهده میشود.
سمن پویش سبز سرزمین طیبات ،تعامل و همکاری نزدیکی با سازمان حفاظت محیط زیست در شهرستانهای تایباد و باخرز در راستای مداوا و نگهداری از گونههای جانوری دارد .
شهرستان باخرز دارای بیش از ۵۲ هزار هکتار عرصه طبیعی است.