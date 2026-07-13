سعید بختیاری‌نژاد افزود: فلامینگوی مجروح باتلاش سمن زیست‌محیطی پویش سبز سرزمین طیبات تیمار شد و به محیط زیست بازگشت.

وی اضافه کرد: این پرنده آسیب‌دیده از گونه فلامینگوی بزرگ است و پا‌های دراز، منقار خمیده، گردن بلند و انحنادار و پر و بال سفید و صورتی دارد که البته در سن قبل از بلوغ به رنگ قهوه‌ای مایل به خاکستری دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه فلامینگو شاخص‌ترین پرنده آبچر به شمار می‌آید، تصریح کرد: این گونه آبزی و بزرگ‌جثه اغلب به صورت دسته‌جمعی در گروه‌های چندصدتایی زندگی و از حلزون و گیاهان آبی تغذیه می‌کند و در فهرست پرندگان حمایت‌شده سازمان ملی حفاظت محیط زیست قرار دارد.