چین با تلفیق داده‌های ماهواره‌ای و قدرت پردازش هوش مصنوعی، سامانه‌های پیشرفته‌ای را برای شناسایی زودهنگام و پیش‌بینی دقیق مسیر طوفان‌های شن توسعه داده است تا خسارات زیست‌محیطی و اقتصادی این پدیده را به حداقل برساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از سی‌جی‌تی‌ان، همزمان با روز جهانی مقابله با طوفان‌های شن و گردوغبار، چین از به‌کارگیری مجموعه‌ای از راهکار‌های علمی پیشرفته خبر داد. در این استراتژی جدید، هوش مصنوعی (AI) در کنار تصاویر ماهواره‌ای و سامانه‌های هشدار سریع قرار گرفته است تا با تحلیل مدل‌های هواشناسی، شکل‌گیری طوفان‌های شن را زودتر از پیش شناسایی کرده و مسیر حرکت آنها را با دقت بسیار بالاتری پیش‌بینی کند.

این فناوری‌های نوین به مدیران بحران و ساکنان مناطق در معرض خطر اجازه می‌دهد تا پیش از وقوع طوفان، اقدامات حفاظتی لازم را به عمل آورند. این رویکرد فناورانه، مکمل برنامه‌های بلندمدت چین در زمینه جنگل‌کاری و تثبیت تپه‌های شنی است که از دهه ۱۹۷۰ برای مقابله با بیابان‌زایی آغاز شده بود.

مسئولان چینی تأکید کرده‌اند؛ در کنار توسعه این فناوری‌های پایش از راه دور و هوش مصنوعی، همکاری‌های بین‌المللی و تبادل داده‌های علمی برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی ضروری است. هدف نهایی از این تحول دیجیتال در مدیریت بحران، حفاظت از سلامت انسان‌ها، C کشاورزی و زیرساخت‌های حیاتی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی است.