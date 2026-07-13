به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار ورامین گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک، حمایت ازگسترش استفاده ازخودروهای برقی وتحقق اهداف شهرهوشمند این جایگاه در ورامین ساخته شده است.

علیرضا مومنی افزود: این ایستگاه هم‌اکنون در مرحله آزمایش نهایی قرار دارد و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این جایگاه از خدمات شارژ سریع خودروهای برقی بهره‌مند شوند.

راه‌اندازی این ایستگاه، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک، ترویج استفاده از خودروهای برقی،کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت خدمات شهری به شمارمی‌رود.

شهرداری ورامین با تأکید بر ضرورت حفاظت از محیط زیست، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و توسعه خدمات نوین شهری، اعلام کرد گسترش زیرساخت‌های مرتبط با خودروهای برقی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد و در آینده نیز این خدمات متناسب با نیاز شهر توسعه خواهد یافت.