رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به برخی پرونده‌های اقتصادی و حقوقی اظهار کرد: بسیاری از اختلافات و پرونده‌هایی که امروز در محاکم مطرح می‌شود، با آگاهی‌بخشی ساده و رعایت اصول اولیه حقوقی قابل پیشگیری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت الاسلام طهماسبی در جمع معاونان دادگستری کل استان یزد با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان یزد است، افزود: اقدامات متعددی برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ها صورت گرفته و نتایج آن در آینده نزدیک بیش از پیش نمایان خواهد شد، اما تحقق این هدف نیازمند همکاری رسانه‌ها در ارتقای دانش حقوقی جامعه است.

وی از رسانه‌ها خواست بخشی از ظرفیت اطلاع‌رسانی خود را به آموزش نکات حقوقی اختصاص دهند و گفت: آشنایی مردم با اصول و مقررات حقوقی می‌تواند بخش قابل توجهی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را کاهش داده و رسیدگی به موارد مطرح شده را نیز در کیفیت رسیدگی افزایش دهد.

حجت الاسلام طهماسبی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های حقوقی در استان یزد تصریح کرد: با وجود جمعیت کمتر نسبت به برخی استان‌ها، تعداد پرونده‌های حقوقی و شعب رسیدگی‌کننده در یزد بالاست که نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر به آموزش‌های پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی حقوقی است.

حجت الاسلام طهماسبی با استناد به حدیث «الفقه ثم المتجر» از امیرالمؤمنین (ع) خاطرنشان کرد: یادگیری قوانین و مقررات پیش از ورود به فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.