با آغاز برداشت گندم از دو هزار و پانصد هکتار زمین کشاورزی زرندیه استان مرکزی، پیش‌بینی می‌شود ۱۵ هزار تن محصول نصیب گندم‌کاران شود.

آغاز برداشت گندم از دو هزار و پانصد هکتار زمین کشاورزی زرندیه استان مرکزی

آغاز برداشت گندم از دو هزار و پانصد هکتار زمین کشاورزی زرندیه استان مرکزی

کشت چهار رقم پیشتاز، پیشگام، حیدری و ترابی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برداشت خوشه‌های طلایی گندم در شهرستان زرندیه آغاز شد.

امسال دو هزار و پانصد هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت گندم رفته و پیش بینی می‌شود ۱۵ هزار تن گندم برداشت شود.

استان مرکزی از ۳۲۰ هکتار گندم آبی، سه هزار تن برداشت کرده و حدنصاب را تغییر داده است.