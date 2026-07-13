کشت چهار رقم پیشتاز، پیشگام، حیدری و ترابی؛
آغاز برداشت گندم از دو هزار و پانصد هکتار زمین کشاورزی زرندیه استان مرکزی
با آغاز برداشت گندم از دو هزار و پانصد هکتار زمین کشاورزی زرندیه استان مرکزی، پیشبینی میشود ۱۵ هزار تن محصول نصیب گندمکاران شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برداشت خوشههای طلایی گندم در شهرستان زرندیه آغاز شد.
امسال دو هزار و پانصد هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت گندم رفته و پیش بینی میشود ۱۵ هزار تن گندم برداشت شود.
استان مرکزی از ۳۲۰ هکتار گندم آبی، سه هزار تن برداشت کرده و حدنصاب را تغییر داده است.
چهار رقم پیشتاز، پیشگام، حیدری و ترابی در زرندیه کشت میشود.