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رئیس پلیس راهور آذربایجانغربی از صدور مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در استان های آذربایجانشرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با پیگیریهای استانی و موافقت پلیس راهور، محدودیت تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو شکسته شد؛ حالا جادههای شمال و شمالغرب کشور زیر پای این خودروهاست.
پس از ماهها انتظار و پیگیریهای مستمر استانداری آذربایجانغربی، سرانجام طلسم محدودیتهای ترافیکی برای خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو شکسته شد تا مسیر سبز برای شهروندان و سرمایهگذاران این منطقه گشوده شود.
سفر از خزر تا مسیر سبز ایران؛ محدوده جدید تردد
سرهنگ ابراهیمی، رئیس پلیس راهور آذربایجانغربی از یک خبر خوش برای مالکان این خودروها پرده برداشت.
وی با اشاره به هماهنگیهای بهعمل آمده اعلام کرد: از این پس، علاوه بر تمام جادههای استان آذربایجانغربی، تردد این خودروها در محدوده استان دیگر شامل آذربایجانشرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و همچنین استان گلستان مجاز خواهد بود.
این تصمیم که در قالب مسیر سبز اجرایی شده، به معنای آن است که دارندگان این خودروها میتوانند بدون دغدغههای پیشین، در پهنه وسیعی از شمال و شمالغرب کشور تردد کنند؛ گامی که به نظر میرسد رونق گردشگری و تسهیل حملونقل منطقهای را به دنبال داشته باشد.
ورود مدلهای۲۰۲۲تا ۲۰۲۶ به خیابانها
بخش دیگر گزارش پلیس راهور، مربوط به نوسازی ناوگان منطقه بود. رئیس پلیس راهور استان از آغاز فرآیند پلاکگذاری خودروهای وارداتی مدل ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ در منطقه آزاد ماکو خبر داد. این اقدام که با هدف توسعه خدمات خودرویی و افزایش رضایتمندی شهروندان صورت گرفته، میتواند بازار خودروی استان را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.
شروط لازم: حجم موتور و اصالت خودرو
سرهنگ ابراهیمی در تشریح جزئیات فنی این طرح افزود: خودروهای با حجم موتور تا ۲۵۰۰ سیسی مشمول این طرح هستند. با این حال، وی تأکید کرد که طبق قوانین جاری، خودروهای ساخت کشور متخاصم آمریکا کماکان اجازه پلاکگذاری و تردد در این قالب را نخواهند داشت.
ثمره پیگیریهای استانی
این دستاورد که به گفته مسئولان با پیگیریهای جدی استاندار آذربایجانغربی به ثمر نشسته، تنها یک تصمیم ترافیکی نیست؛ بلکه گامی استراتژیک برای حمایت از سرمایهگذاری و رفاه ساکنان بزرگترین منطقه آزاد جهان است. انتظار میرود با اجرای کامل این مصوبه، شاهد تحرکی نوین در فعالیتهای اقتصادی و ترانزیتی منطقه شمالغرب کشور باشیم.