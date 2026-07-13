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فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه از اجرای طرح برخورد با راکبان موتورسیکلتهای متخلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ محمد توکل در تشریح این خبر، گفت: در پی کسب خبرهایی مبنی بر ایجاد آلودگی صوتی و رفتارهای هنجارشکنانه توسط برخی از راکبان موتورسیکلت در سطح شهرابرکوه، طرحهای انتظامی اجرا شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه گفت: پلیس در ساعات پایانی شب و در شهرک آزادگان، مسکن مهر، بلوار ابوریحان و خیابان شهید بهشتی ۱۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف کرد.
وی افزود: هنجارشکن که مخل نظم و امنیت عمومی بودند به مراجع قضایی معرفی شدند.