همزمان با برگزاری نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران، ۴ نشست تخصصی با تمرکز بر رابطه کتاب و سینما روز‌های ۲۷ تا ۳۱ تیر در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با برگزاری نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران، ۴ نشست تخصصی با تمرکز بر رابطه کتاب و سینما روز‌های ۲۷ تا ۳۱ تیر در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار می‌شود.

روز شنبه ۲۷ تیر ساعت ۱۸ نشست تخصصی با عنوان «آن‌ها که می‌خرند آنها که می‌فروشند» با حضور رسول صدرعاملی و حسین سناپور

روز یکشنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۸ نشست تخصصی با عنوان «چه کسی این کتاب‌ها را می‌خواند؟» با حضور روبرت صافاریان و مجید برزگر

روز سه‌شنبه ۳۰ تیر از ساعت ۱۷ نشست تخصصی «سینما به‌مثابه فرمی از اندیشیدن» با حضور توماس وارتنبرگ (به‌صورت مجازی و آنلاین)، مجید پروانه‌پور و ستاره نوتاج

روز چهارشنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۸ نشست «ناداستان‌های سینمایی» با حضور هوشنگ گلمکانی و علیرضا محمودی

آیین پایانی نهمین دوره کتاب سال سینمایی به دبیری رامتین شهبازی ۲۹ تیر ساعت ۱۸ در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار می‌شود و حضور برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.