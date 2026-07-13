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رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران در نشست مشترک اعضای انجمن گیاهان دارویی کشور با مسئولان جهادکشاورزی استان کردستان، با اشاره به جایگاه ویژه استان در توسعه گیاهان دارویی، بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و دانش بنیان، ایجاد زنجیره ارزش و فرآوری محصولات و توسعه بازار را از مهمترین پیشنیازهای موفقیت این بخش دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، نشست مشترک اعضای انجمن گیاهان دارویی کشور با مسئولان جهادکشاورزی استان کردستان برگزار شد.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان نیز با بیان اینکه مراتع غنی و بکر استان به ویژه منطقه سارال، یکی از ذخایر استراتژیک و ارزشمند کشور در حوزه گیاهان دارویی محسوب میشود اظهار داشت: بهرهبرداری اصولی و مبتنی بر دانش از این پتانسیل، میتواند نقشی کلیدی در ارتقای معیشت بهرهبرداران، توسعه پایدار بخش کشاورزی و احیای اراضی کم بازده استان ایفا کند.
نقشبندی همچنین با تأکید بر ضرورت انتقال دانش فنی به مزارع افزود: هدف ما، گذار از کشت سنتی و خامفروشی به سمت کشت صنعتی، ایجاد صنایع تبدیلی و بستهبندی در داخل استان است.
در این نشست راهکارهای عملیاتیسازی طرحهای کلان توسعه گیاهان دارویی، ایجاد پایلوتهای تحقیقاتی-ترویجی در مناطق مستعد استان و نقشآفرینی بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.