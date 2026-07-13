نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین: رئیس‌جمهور بدنام و فاسق آمریکا و نخست‌وزیر کودک‌کش و جنایتکار رژیم غاصب صهیونیستی، بدون شک مهدورالدم هستند و بر هر مسلمان مکلفی که دسترسی به آنان داشته باشد، واجب است که این جنایتکاران تاریخ را به درک واصل کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در جمع پرشور مردم مؤمن و انقلابی شهر اقبالیه با اشاره به آیه «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» گفت: خداوند متعال به کسانی که توفیق همراهی با رسول خدا(ص) را پیدا می‌کنند، نخست باید در برابر کفار و مشرکان با صلابت و اقتدار رفتار کنند و دوم، در میان خود مهربان و فروتن باشند.

وی با بیان اینکه امام شهید و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مصداق‌های بارز این آیه شریفه بودند، تصریح کرد: امام شهید ما در برابر کفار زمانه هیچ‌گاه کوتاه نیامد و در آخرین سخنرانی خود فرمودند که این ملت درس خود را از مکتب اباعبدالله الحسین(ع) آموخته است. امروز نیز ما ترسی از دشمنان نداریم و بعد از امام شهیدمان چیزی برای از دست دادن نداریم.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به بیانیه اخیر مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: همانگونه که خادمان شما در مجلس خبرگان رهبری در بیانیه اخیر نوشتند و برخی از مراجع معظم تقلید تصریح کردند که رئیس‌جمهور بدنام و فاسق آمریکا و نخست‌وزیر کودک‌کش و جنایتکار رژیم غاصب صهیونیستی، بدون شک مهدورالدم هستند و بر هر مسلمان مکلفی که دسترسی به آنان داشته باشد، واجب است که این جنایتکاران تاریخ را به درک واصل کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور بدنام و فاسق آمریکا و نخست‌وزیر کودک‌کش و جنایتکار رژیم غاصب صهیونیستی، باید آرزوی خواب خوش را با خود به گور ببرند و بدانند که امت غیور اسلام و بلکه آزادی‌خواهان جهان در اقصی‌نقاط دنیا، تکلیف خود را در قبال آنان اجرا خواهند کرد.

وی در ادامه با تأکید بر ویژگی «رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» گفت: امام شهید همان‌طور که در برابر دشمنان صلابت داشت، با مؤمنان بسیار مهربان و فروتن بود. ایشان بارها و بارها جوانان فریب‌خورده در فتنه‌های مختلف را عفو کردند و امروز بسیاری از همان جوانان با چشمی گریان به دامان نظام اسلامی بازگشته‌اند. این مهربانی، رمز همراهی با اولیای خداست.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: اگر کسی هوای مؤمنان را نداشته باشد و در شرایط سخت اقتصادی به فکر سود بیشتر باشد، نمی‌تواند در رکاب امام زمان(عج) قرار گیرد، هرچند هر جمعه دعای ندبه بخواند.

وی تصریح کرد: چرا امام شهید و سردار سلیمانی این‌چنین شجاع بودند؟ چون اهل سجده در برابر خدای متعال بودند و خدا در چشمشان بزرگ بود و غیر خدا برایشان ارزشی نداشت. امروز دشمنان اعتراف می‌کنند که ایران اسلامی یک ابرقدرت است؛ این عزت را از ایمان و توسلاتمان به دست آورده‌ایم.