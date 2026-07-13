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تحقیقات جدید نشان میدهد که «تب هوش مصنوعی» در بریتانیا در حال فروکش کردن است و کاربران به دلیل نگرانیهای امنیتی و حریم خصوصی، به طور فزایندهای به سمت محدود کردن یا رد ابزارهای AI روی آوردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از فیز، بر اساس گزارش اخیر مؤسسه «دیجیتال فیوچرز» در کالج کینگ لندن، رویکرد مردم انگلیس نسبت به فناوریهای هوش مصنوعی از حالت پذیرش اولیه به سمت احتیاط و مقاومت تغییر جهت داده است. این تحقیق که روی ۲۰۵۵ بزرگسال در ژوئن ۲۰۲۶ انجام شده، نشان میدهد ۴۲ درصد از شرکتکنندگان عمداً میزان استفاده خود از این ابزارها را کاهش دادهاند.
این گزارش حاکی از آن است که بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶، نگاه منفی به این فناوری افزایش یافته؛ بهطوریکه سهم افرادی که خطرات هوش مصنوعی را بیشتر از مزایای آن میدانند، از ۴۸ به ۵۲ درصد رسیده است. در مقابل، درصد افرادی که مزایا را بر خطرات ترجیح میدهند، با افت چشمگیری از ۳۸ به ۳۴ درصد سقوط کرده است.
دلایل اصلی این ریزش کاربران:
بر اساس یافتههای این پژوهش، اصلیترین دلیل محدودسازی استفاده از AI، نگرانی درباره حریم خصوصی دادهها، مسائل امنیتی و عدم رعایت قوانین (۲۹ درصد) بوده است. همچنین ۲۲ درصد از کاربران، ترجیح میدهند فعالیتهای خود را به شیوه سنتی و قدیمی انجام دهند.
نکته قابل تأمل در این تحقیق، احساس «ناچاری» کاربران است؛ ۷۰ درصد شرکتکنندگان معتقدند حتی اگر بخواهند، نمیتوانند بهطور کامل از مواجهه با هوش مصنوعی اجتناب کنند، که این موضوع ابهاماتی را درباره مفهوم «رضایت کاربر» در دنیای دیجیتال ایجاد کرده است.
در نهایت، این گزارش اشاره میکند که حتی در میان «نسل زد» (Gen Z) که بیشترین نرخ استفاده از این فناوری را دارند، احساس میکند خطرات هوش مصنوعی بر مزایای آن پیشی گرفته و احتمال محدود کردن استفاده از این ابزارها در این نسل نیز رو به افزایش است.