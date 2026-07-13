فرمانده انتظامي شهرستان قدس گفت: در پی وقوع سرقت از منازل مسکونی و شکایت شهروندان در شهرستان قدس، بررسي موضوع به طور ویژه در دستور کار پليس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ پور مصطفوی افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتي ۳ نفر سارق حرفه‌ای را شناسايي و پس از هماهنگي با مرجع قضائي، سارقین را دستگير کردند.

وی همچنین گفت: متهمین در بازجويي هاي پليسي به ۱۰ فقره سرقت منزل اعتراف کردند که پرونده در اين خصوص تشکيل و به همراه متهمین برای سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.