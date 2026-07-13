رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۲۵۱ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران خبر داد و گفت: با این واریزی، مجموع پرداختی‌ها به ۲ هزار و ۶۲ میلیارد تومان رسید و تاکنون ۶۶ درصد مطالبات چایکاران بابت خرید برگ سبز چای در سال جاری تسویه شده است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حبیب جهانساز افزود: ۲۵۱ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز چای خریداری‌شده به حساب چایکاران واریز شد که از این میزان، ۱۶۶ میلیارد تومان سهم دولت و ۸۵ میلیارد تومان سهم کارخانه‌های چای‌سازی است.

وی افزود: با پرداخت این مبلغ، مجموع مطالبات پرداخت‌شده به چایکاران شمال کشور به ۲ هزار و ۶۲ میلیارد تومان رسیده که معادل ۶۶ درصد مطالبات آنان از خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به روند خرید برگ سبز چای گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸۴ هزار و ۵۵۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۳ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴ درصد افزایش داشته است.

جهانساز افزود: از مجموع برگ سبز خریداری‌شده، ۴۹ هزار و ۲۴۴ تن معادل ۵۸ درصد درجه یک و ۴۲ درصد درجه دو بوده است.

وی همچنین از تولید ۱۹ هزار تن چای خشک در کارخانه‌های فرآوری شمال کشور از محل محصول امسال خبر داد و گفت: فرآوری برگ سبز چای همچنان در کارخانه‌های چای‌سازی ادامه دارد.