رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اعلام کرد : انبارها از کالاهای اساسی پر است و استان فارس علاوه بر تأمین نیاز داخلی خود، نقش کلیدی در تأمین نیاز استان‌های همجوار ، ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، بهجت حقیقی تأکید کرد : در حال حاضر هیچ‌ گونه کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم مشاهده نمی‌شود..

وی با اشاره به اینکه بخشی از این کالاها از تولیدات داخلی و بخش دیگری (مانند برنج) از طریق واردات از کشورهایی نظیر هند و پاکستان تأمین می‌ شود، به نقش پررنگ بخش خصوصی در مدیریت زنجیره تأمین اشاره کرد.

بهجت حقیقی افزود : حذف «ارز ترجیحی» تأثیر بسزایی در تسریع فرآیند تأمین کالاها داشته است..

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت : کالاهای راهبردی شامل برنج، آرد، شکر و روغن، بر اساس نیاز لحظه‌ای بازار از انبارها توزیع و بلافاصله کالاهای جدید جایگزین موجودی مصرف‌شده می‌شود تا چرخه تأمین بدون وقفه ادامه یابد.