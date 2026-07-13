گسترش محدوده شهری سیرجان و تأمین زمین برای توسعه صنایع و معادن
در راستای تقویت زیرساختهای صنعتی و توسعه شهری شهرستان سیرجان، با الحاق گسترده اراضی به محدوده شهر و تأمین ظرفیتهای وسیع زمین برای مجموعههای معدنی و صنعتی، مسیر تحول اقتصادی در این منطقه هموار گردید.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سیرجان از برنامهریزی گسترده جهت توسعه متوازن زیرساختهای شهری و صنعتی این منطقه خبر داد.
در این راستا، با الحاق ۳۵۱ هکتار اراضی به محدوده شهر سیرجان و ۱۰۴.۵ هکتار به شهرهای اقماری، ظرفیت بانک زمین بهمنظور پیشبرد طرحهای توسعهای افزایش یافته است.
همچنین تأمین ۱۸ هزار هکتار زمین برای فعالیت شرکتهای صنعتی و معدنی، از جمله مجتمع بزرگ گلگهر، گام مهمی در حمایت از اقتصاد منطقه محسوب میشود.
در حوزه مسکن نیز، احداث بیش از ۸۰۰۰ واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته که نظارت مستمر بر کیفیت اجرای طرحها توسط سازمان نظام مهندسی در جریان است.
از سوی دیگر، با تکیه بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون بیش از ۲۶۰۰ قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده و اراضی مورد نیاز برای مراکز درمانی و آموزشی نیز به نهادهای مربوطه اختصاص یافته است.
علاوه بر این، واگذاری زمین به نیروگاههای سیکل ترکیبی و صنایع پاییندستی فولاد با هدف رفع ناترازی انرژی و جلوگیری از خامفروشی، از اولویتهای راهبردی این اداره در سال جاری است.