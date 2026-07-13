به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سه طرح‌ برتر پژوهشی و فناورانه کشور در نخستین جشنواره ملی پژوهش و فناوری معرفی شدند.

از میان طرح‌های راه یافته به مرحله نهایی؛ طرح توسعه مدل‌های انتقال ایزوتوپ‌های پایدار مبتنی بر فرایند، فراتر از فرض تعادل، در ج"؛ طرح طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل برای پایش آلودگی آلفا و بتا ، گاما و طرح تولید ذرات هیدروکسی آپاتیت دوپ‌شده با ساماریم-۱۵۳ جهت سینووکتومی مفاصل میانی بیماران مبتلا به آرتریت هموفیلی، رتبه‌های اول تا سوم نخستین جشنواره ملی پژوهش و فناوری را کسب کردند.