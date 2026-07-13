به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نیم‌فصل دوم لیگ کانوپولو ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ امروز و فردا ۲۲ و ۲۳ تیر در دریاچه آزادی پیگیری می‌شود.

تیم‌های شهید رسولی نوشهر، گل نرگس نوشهر، پاس آرمان فراجا، واریان البرز، ایرانیان لاهیجان و پی‌سابان تهران در این دور به رقابت می‌پردازند و تکلیف تیم قهرمان مشخص خواهد شد.

ترکیب تیم‌های لیگ کانوپولو آقایان:

پی سابان تهران: امیر رضا کیانی، پرهام نوری، نیما جلالی، نیما راز دشت، مهدیار شیرمحمدی، سهند دانیالی، سیدمحمدپارسا حسینی، دانیال آقاخانی، مربی: اشکان صیادی، سرپرست: مجید کیانی

ایرانیان لاهیجان: محمد جمشیدیان، آرش درویشی، رامین غیاثوند، مسعود آبش‌وند، میلاد جعفری، رضا باقرپور، سالار محسن زاده، مصطفی فقیری، امیرحسین زمانی، علی نوری، امیر کلاورزی، مربی: محسن شیخلووند، کمک مربی: رضا دباغ اویسی، سرپرست: مجتبی حاجی‌زاده

واریان البرز: محی‌الدین کریمی، متین وکیلی، امیر نظام، پرهام سعیدی، آرین ملازاده، امیرعلی محمد حسن‌زاده، دانیال حسن واریانی، آرمان شوقی، مربی و سرپرست: شایگان خیرالهی

شهید رسولی نوشهر: محمدصالح سلطانی، محمد یزدانی، حسن بریجانی، آریان نصیری، آرشام حیدرپور، دانیال خسروی‌فر، عارف صفدری نیا، آریا برناسی، مربی: محمد یزدانی، مدیر فنی: مصطفی حق جو، سرپرست: سرهنگ حسین صدرایی

مجتمع گل نرگس: آرش عراقی، پارسا احمد زاده، حسین سلحشور، سپنتا محسنی، آریا بذرافشان، مازیار ردایی، محمد امین منشیا، علی اصغر حسینی، آرمین لزربنی، مربی: مصطفی حق جو، سرپرست: سرهنگ حسین صدرایی

پاس آرمان فراجا: مهدیار انصاری، محمدهادی رحیمی‌پور، امیر خسروی، رضا صفری مقدم، امیر ارجمند مورخ، امیرمحمد فتاح پور، محمدعلی ملایی، مجید شعبانی، رسول امینی، علی قنایی، آرسام شکیبایی، رضا اسکندری، مربی: محمدرضا بخشی، کمک مربی: رامین هادی، سرپرست: سرهنگ احمد سلمانی

نتایج ۳ رقابت نخست:

شهید رسولی نوشهر ۵ بر ۲ از سد گل نرگس نوشهر گذشت. گل‌های این رقابت را مصطفی حق‌جو، آرشام حیدرپور ۲ گل و آریا نصیری ۲ گل برای شهید رسولی و آرش عراقی و پارسا احمدزاده برای گل نرگس به ثمر رساندند.

پاس آرمان فراجا ۸ بر ۱ واریان البرز را برد. در این رقابت محمدعلی ملایی ۶ گل، رضا اسکندری و محمدهادی رحیمی برای پاس و امیرعلی محمدحسن‌زاده برای واریان گلزنی کردند.

ایرانیان لاهیجان ۳ بر ۱ پی‌سابان تهران را شکست داد. در این دیدار امیرحسین زمانی، سالار محسن‌زاده و آرش درویشی برای ایرانیان گلزنی کردند.

این مسابقات در پیست کانوپولو دریاچه آزادی در حال برگزاری است.