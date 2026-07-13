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همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، فروش ارز ویژه زائران در شعب منتخب بانکها و صرافیهای مجاز آغاز شد و متقاضیان میتوانند پس از ثبتنام در سامانه سماح، برای دریافت ارز سفر خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، با نزدیک شدن به ایام اربعین، حال و هوای معنوی این سفر زیارتی در میان مردم پررنگتر شده و زائران حسینی این روزها در کنار تدارک مقدمات سفر، برای دریافت ارز اربعین نیز به شعب بانکی مراجعه میکنند.
فروش ارز اربعین از دو روز گذشته در شعب منتخب بانکها و صرافیهای مجاز کشور آغاز شده و متقاضیان میتوانند با ارائه مدارک لازم، ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، سهم هر زائر ایرانی بالای پنج سال، تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق با نرخ توافقی تعیین شده است.
کارشناسان و مسئولان بانکی تأکید دارند که ثبتنام در سامانه سماح، پیشنیاز اصلی دریافت ارز اربعین است و زائران باید پیش از مراجعه حضوری به بانک، مراحل ثبتنام خود را در این سامانه تکمیل کنند.
بر این اساس، ارز اربعین از طریق شعب منتخب بانکهای ملی، ملت، سپه، شهر، گردشگری، قرضالحسنه مهر ایران و پستبانک به زائران عرضه میشود.
همچنین اعلام شده است ارز ویژه اربعین با نرخ مصوب ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.