معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه‌های نظارتی و آموزشی برای ارتقای کیفیت آرد و نان در استان خبر داد

کیفیت آرد و نان در کهگیلویه و بویراحمد ارتقا می‌یابد

کیفیت آرد و نان در کهگیلویه و بویراحمد ارتقا می‌یابد

لویه و بویراحمد ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در جلسه کمیته آرد و نان با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت آرد و نان در استان گفت: استفاده از تجربیات موفق مناطق گرمسیری و تقویت نظارت بر کیفیت گندم و آرد از مهم‌ترین راهکارهای رفع مشکلات موجود است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

سید احسان عسکری با اشاره به گلایه‌های مردم از کیفیت نان در برخی مناطق سردسیری استان گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای نانوایان در دستور کار قرار دارد تا با ارتقای دانش فنی فعالان این بخش، زمینه بهبود کیفیت نان تولیدی فراهم شود.

به گفته وی، آموزش و نظارت دو رکن اصلی در ارتقای کیفیت این محصول راهبردی به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تفاوت‌های اقلیمی در نقاط مختلف استان بیان کرد: شرایط جوی و ویژگی‌های گندم مصرفی موجب شده کیفیت نان در مناطق سردسیری و گرمسیری با یکدیگر تفاوت داشته باشد. از این رو لازم است برنامه‌ریزی‌ها متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود.

عسکری با اشاره به نتایج حاصل از اقدامات انجام‌شده در شهرستان‌های گرمسیری افزود: در این مناطق بهبود قابل توجهی در کیفیت نان مشاهده شده و این تجربه می‌تواند مبنایی برای ارتقای کیفیت تولید در مناطق سردسیری باشد. وی بر انتقال تجربیات موفق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این زمینه تأکید کرد.

وی یکی از چالش‌های مؤثر بر کیفیت نهایی نان را وضعیت گندم و فرآیند آماده‌سازی آن دانست و افزود: کیفیت مواد اولیه و رعایت مراحل لازم برای استراحت و آماده‌سازی گندم تأثیر مستقیمی بر کیفیت محصول نهایی دارد. به همین دلیل توجه به این بخش باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای کیفیت آرد و نان گفت: علاوه بر انجام نظارت‌های میدانی، برگزاری کلاس‌های آموزشی تخصصی توسط اتحادیه نانوایان در شهرستان‌های مختلف استان نیز مورد تأکید قرار گرفته است تا روند تولید بهبود یابد.

عسکری اضافه کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها استفاده از ظرفیت اساتید و متخصصان حوزه آرد و نان برای ارتقای سطح دانش فنی نانوایان است.

وی افزود: افزایش مهارت‌های تخصصی فعالان این بخش می‌تواند زمینه تولید نان با کیفیت استاندارد و مطلوب را در سراسر استان فراهم کند.

وی نقش دستگاه‌های اجرایی را در تحقق این هدف مهم ارزیابی کرد و گفت: هماهنگی میان بخش‌های مختلف و انجام دقیق وظایف قانونی هر دستگاه، از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت آرد و نان است. به گفته وی، نظارت مستمر بر فرآیند تولید باید در همه مراحل مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر مسئولیت جهاد کشاورزی در این حوزه ادامه داد: این دستگاه موظف است با نظارت دقیق بر کیفیت گندم و رعایت استانداردهای لازم، از ورود گندم بی‌کیفیت به چرخه تولید جلوگیری کند.