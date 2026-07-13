به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، صالح محمدی گفت: بیش از ۴۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی از ابتدای امسال تاکنون در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی استان انجام شد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای زنجیره تولید طیور گیلان افزود: ۸۶ درصد جوجه مورد نیاز واحد‌های مرغ گوشتی از ۲۴ کارخانه جوجه‌کشی گیلان تامین شده و ۶۲ درصد این جوجه‌ها نیز از تخم‌مرغ‌های تولیدی واحد‌های مرغ مادر گوشتی استان به دست آمده که بیانگر خوداتکایی چرخه تولید است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین گفت: ۷۲ میلیون و ۵۷۲ هزار قطعه جوجه یک‌روزه در سه ماه گذشته در واحد‌های مرغ مادر گوشتی گیلان تولید شد که شرکت‌های زنجیره‌ای با سهم ۷۸ درصد، نقش اصلی را در این تولید داشتند و بقیه تولید جوجه یک روزه نیز توسط واحد‌های مستقل مرغ مادر انجام شده‌است.

محمدی با تشریح عملکرد سایر بخش‌های تولیدات دامی گیلان در سه ماهه نخست امسال افزود: بیش از ۷ هزار تن گوشت قرمز، ۱۰۴ هزار تن شیر خام و ۹ هزار تن تخم‌مرغ در کنار بیش از ۷۰ هزار تن گوشت مرغ تولید شد که نشانگر استمرار تولید، تامین امنیت غذایی و نقش موثر گیلان در تامین محصولات پروتئینی کشور است.