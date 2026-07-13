به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ حسین اسمعیلی، درباره این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر یزد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، یک دستگاه سواری سورن را برای بازرسی متوقف کردند.وی گفت: ماموران در بازرسی از خودرو ۸ کیلو و ۲۰ گرم تریاک را کشف و دو متهم را در این خصوص دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد یادآور شد: متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.