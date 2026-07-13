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مدیر کل منابع طبیعی مازندران – منطقه ساری گفت: اجرای طرح (هر زائر یک نهال)، گامی مؤثر در جهت مردمی سازی حفاظت از جنگلها خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در راستای تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی و ترویج فرهنگ صیانت از عرصههای منابع طبیعی، دیدار و نشست میان مدیرکل حج و زیارت و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با محوریت اجرای طرح هر زائر یک نهال) برگزار شد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران– منطقه ساری در این نشست، ضمن تاکید بر هم افزایی ظرفیتهای معنوی جامعه زائران و توان تخصصی منابع طبیعی، گفت: اجرای طرح (هر زائر یک نهال)، گامی مؤثر در جهت مردمی سازی حفاظت از جنگلها و بهرهگیری از سرمایه اجتماعی زائران برای اشاعه و ترویج فرهنگ نهال کاری در راستای توسعه فضای سبز استان خواهد بود.
باقری جامخانه با تشریح اهمیت نهال کاری در حفظ اکوسیستمهای جنگلهای هیرکانی، بیان کرد: به زودی تفاهم نامه فی مابین به همراه سازو کارهای فنی و اجرایی و دستورالعملهای لازم، تهیه، تنظیم و با مشارکت و حضور مدیرکل حج و زیارت استان، منعقد و مبادله خواهد شد.
عباس اسماعیلی مدیر کل حج و زیارت مازندران هم با استقبال از مشارکت زائران در پویشهای منابع طبیعی در راستای سرسبزی بیش از پیش استان، این طرح را فرصتی ارزشمند برای پیوند میان آموزههای دینی و حفاظت از موهبتهای الهی دانست.